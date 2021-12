Carmen Janeiro era una de las personas más buscadas tras conocerse la noticia del embarazo de María José Campanario, fruto de su relación con Jesulín de Ubrique. La hermana del torero ha reaparecido este miércoles en compañía de su madre y un amigo de la familia. Carmen no ha dudado en mostrar su felicidad ante la llegada de un nuevo sobrinito.

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Carmen Janeiro públicamente. Acompañada de su madre, la hermana de Jesulín de Ubrique ha querido agradecer la felicitación por parte del reportero por la noticia del embarazo de María José Camapanario. Entre risas, ha dado las gracias.

Además, ha dejado claro que ha hablado con la odontóloga. «Está todo bien, gracias a Dios, todo bien», ha confirmado. Según muestran estas palabras, Carmen ha podido hablar con María José, que está viviendo una nueva etapa en su vida, embarazada de su tercer hijo a sus 42 años.

Carmen Janeiro reaparece y explica cómo se encuentra

Vídeo: Gtres.

Aunque no ha querido añadir mucho más sobre el embarazo, la que sí lo hizo fue la protagonista de esta noticia. María José Campanario no puede estar más feliz: «Me da igual lo que venga, lo que quiero es que venga bien», confesaba la odontóloga hace unos días. Charló con los colaboradores y con la presentadora sobre la enorme ilusión que le hace afrontar, una vez más, la maternidad. «Para nosotros es una bendición. Ahora queremos un poco de paz para estar lo más tranquilos posibles. Queremos que venga bien», decía. «Entiendo el interés. Tengo el teléfono absolutamente petado… Estoy un poco desbordada».

A Jesulín de Ubrique le haría ilusión tener un niño

«El papá va conduciendo a mi lado, pero está muy contento. Está muy bien. Contento, muy bien». El diestro se comunicaba a través del teléfono para confesar que le gustaría que el retoño sea un niño: «Ya tengo dos niñas, me gustaría dos niños. Todavía no sabemos lo que es. A a estas alturas, lo que venga, que venga bien. De verdad me da igual. Me ha pasado en los otros dos embarazos. Lo digo con el corazón: lo único que queremos es que venga bien».

Cuando le han preguntado por la reacción de su hija, Julia Janeiro, Campanario ha respondido de manera tajante: «Mi hija no quiere ser un personaje público y no queremos hablar de ella. Estamos todos muy contentos. Es lo único que te puedo decir». Sí ha hablado, en cambio, de la reacción de la familia al saber que llegará un nuevo miembro al clan. «Los hermanos de Jesús muy bien también. Ellos han actuado con prudencia, han pensado que somos nosotros los que tenemos que hablar. Es así de sencillo y de normal», contaba.