Carmen Borrego ha sufrido un gran susto de salud este fin de semana y es que los demonios del pasado han regresado a su vida de sopetón, aunque por fortuna todo se ha quedado en un inesperado susto. La hija de María Teresa Campos lleva días arrastrando “un catarro mal curado”, lo que bien podría confundirse con la enfermedad que todos temen en estos tiempos: el coronavirus. Una enfermedad que ya hizo mella en la colaboradora de televisión, que tras resultar contagiada tuvo que permanecer bajo cuidados en su propio domicilio, no sin polémica, pues fue vista acudiendo a un centro estético durante su cuarentena, aunque después se desveló que su visita se debía a una prueba de antígenos que se realizaba en dicho centro. Ahora, la prueba que se ha hecho para salir de dudas ha dado negativo, lo que ha hecho que su vida se recompusiese antes incluso de volver a saltar en pedazos.

Vídeo: Europa Press

La hermana de Terelu Campos tenía miedo de ser de nuevo positivo en coronavirus, porque sabe muy bien lo que se sufre cuando esta enfermedad entra de lleno en su organismo. Está vacunada y eso le ha ayudado a hacer frente mejor al miedo de ser de nuevo contagiada, porque sabe que cuenta con un refuerzo frente a este mal. Pero eso no ha quitado que se le haya quedado el susto en el cuerpo. Para olvidarse de él, Carmen Borrego no ha dudado en salir a cenar acompañada de su marido, José Carlos, momento que ha sido aprovechado por los reporteros para conocer cómo se encuentra de salud y, más importante ahora que sabemos que todo ha quedado en un susto, cómo está con su hermana en plena batalla y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina.

El miedo de Carmen Borrego es dar positivo no solo por cómo puede afectar de nuevo la enfermedad en su cuerpo, sino también por poner en peligro a sus seres queridos. Especialmente a su madre, María Teresa Campos, que por su edad es considerada persona de riesgo alto. En plenas fechas en las que las citas familiares y con amigos son tradición, Carmen Borrego ha extremado las precauciones. Eso sí, no sabe a ciencia cierta si su conflicto con Terelu Campos le permitirá sentarse en familia estas Navidades, pues no hay nada fijado por el momento. Alejandra Rubio fue la primera del clan Campos en hablar sobre la posibilidad de una reunión familiar en las fechas clave de estas fiestas, dejando claro que serán de nuevo una piña. De eso hace ya unas semanas, pero el resto de los miembros de la familia se ha pronunciado al respecto y no han sido tan claros. De hecho, ellos mismos tienen dudas de que vaya a producirse tal acontecimiento. Carmen Borrego ha hablado sobre la cena de Nochebuena en casa de su hermana y confiesa que aún no ha tomado la decisión de acudir, algo que hará “llegado el momento”, emplazando la decisión para más adelante. Quiere que la familia esté unida, pero quizá reunirse en plena guerra no sea lo más conveniente. Vea el vídeo en el que aclara esta situación y explica los pasos a seguir que realizará para recuperar la salud y no poner en peligro a sus seres queridos.