El tanatorio de Mila Ximénez reunió a muchos rostros conocidos que quisieron despedirse de la colaboradora. Entre ellos, sorprendió la presencia de un viejo amigo, Antonio David Flores, quien se reencontró con algunos excompañeros de ‘Sálvame’. Carmen Borrego se ha pronunciado al respecto: «Está en su derecho y sé que han sido muy amigos».

Sin embargo, ha subrayado que la amistad se había enfriado. «Yo tengo entendido que ellos han sido amigos, pero que los últimos meses no tenían ningún contacto. Y que él durante la enfermedad ha tenido muy poco o ningún contacto con Mila». Asimismo aprovechaba para revelar la posición de Mila Ximénez en el conflicto entre el ex Guardia Civil y Rocío Carrasco. «A mí también me consta que Mila Ximénez no estaba de acuerdo con la actitud de Antonio David Flores en los últimos tiempos. Me consta que en los últimos meses no ha habido relación ni buena ni mala».

Cuando entró en el tanatorio Antonio David Flores, muchas personas que se congregaban en el exterior le recibieron entre aplausos. «La gente, además, no tiene medida», ha afirmado al respecto Carmen Borrego. Por su parte, Alejandra Rubio ha dado detalles de lo que ocurrió en el interior. «Yo estaba allí y me sorprendió mucho. Él tiene todo el derecho de ir a despedirse de su amiga como lo hicimos muchos».

Recibido entre aplausos

Alejandra Rubio se percató de su presencia por el bullicio que se ocasionó en ese momento: «Nosotros nos dimos cuenta porque la gente empezó a aplaudirle. Alguien abrió la puerta y entró él. Yo cuando entró, salí. No quería esa tensión y menos ese día. No era el sitio». Poco después de su salida, haría lo propio su madre, Terelu Campos, y Chelo García Cortés.

«No nos saludamos. Creo que no saludó a casi nadie dentro. Estuvo un buen rato, la verdad, porque cuando yo me fui, él seguía allí». De aquel momento de tensión que se generó en el ambiente, Alejandra Rubio ha destacado que lo que más le sorprendió es que la gente tuviese que «montar ese circo. No era necesario. Tenía que haber pedido respeto en ese día».

Antonio David Flores viajó desde Málaga a Madrid para dar el pésame a la familia de Mila Ximénez en el tanatorio de la M-30. En el interior se quedaron Raquel Bollo y Gustavo González y los familiares de la colaboradora, entre los que se encontraba su hija Alba Santana, con quien charló durante unos minutos. También se despidió de su amiga vía redes sociales donde compartió el siguiente mensaje con sus seguidores: «Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila».