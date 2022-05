A escasas horas de la boda de su hijo, Carmen Borrego ha confesado estar nerviosa. La colaboradora sabe que tiene por delante una jornada repleta de emociones. «Mi nuera y mi hijo están encantados. Están felices. Y ya está», ha confesado a la prensa. También ha dejado claro que, a pesar de haber mantenido un encontronazo con su hermana Terelu Campos, todo ha quedado en un pequeño rifirrafe. «Le he pedido perdón públicamente. Me he puesto nerviosa. Creo que no se lo merece, desde luego. Yo confío en mi hermana al cien por cien». ¡Dale al play y conoce todos los detalles!

Por el momento, se han filtrado ciertas informaciones sobre un enlace que seguro dará mucho que hablar y que reunirá a una de las familias más mediáticas de nuestro país. El clan Campos celebrará este sábado, 14 de mayo, un gran acontecimiento, el «sí, quiero» de José María Almoguera, primer nieto de María Teresa Campos. «Lo que no van es a reventar la boda», ha afirmado Carmen Borrego al respecto.

Carmen Borrego, tajante: «Esto sí me preocupa»

Asimismo ha querido dejar claro que el encontronazo que ha mantenido con su hermana ha sido producto de un momento en el que se ha dejado llevar por la tensión. «Lo demás puede ser una broma y esto sí me preocupa. Yo me he puesto nerviosa y le he pedido disculpas», ha aclarado. Además, ha desmentido que mantenga una mala relación con su nuera. «Es un amor de niña», ha afirmado tajante. También ha asegurado que, por el momento, no quiere ser abuela.

El primogénito de Carmen Borrego, José María Almoguera, fruto de su primer matrimonio con Francisco Almoguera, se celebrará este sábado en Madrid. El joven, de 32 años, ha seguido la estela familiar y también se dedica al mundo de la comunicación, pero detrás de los focos. Trabaja en el programa ‘Viva la vida’ donde se dedica a la producción. Es uno de los miembros más discretos del mediático clan y no le hemos visto, por el momento, posar delante de las cámaras. Carmen Borrego ejercerá de orgullosa madrina de esta gran boda en la que habrá destacadas ausencias. Entre ellas, la de Rocío Carrasco, amiga íntima de la familia quien ha declinado acudir.

El «sí, quiero» está generando mucha expectación ya que se es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa. El enlace reunirá a alrededor de 150 personas, entre ellas, no faltará la tía del novio, Terelu Campos, y su prima, Alejandra Rubio. Esta última asistirá con su novio, Carlos Agüera. Será también el escenario para que la joven realice la presentación oficial de su nuevo chico en la familia.

