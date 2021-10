Carmen Borrego y Terelu Campos siempre han defendido con uñas y dientes a su madre, María Teresa Campos, además de intentar ser cautas con lo que hablan

Las últimas informaciones sobre la actual situación de María Teresa Campos sigue dando mucho de que hablar. Si hace escasas semanas conocíamos que se había mudado con su hija, Terelu Campos, y que posteriormente los vecinos crearon un Whatsapp para que no estuviera ahí (algo que consiguieron), también fue pillada visitando diferentes pisos con dos amigas. Lo cierto es que el nuevo domicilio de la veterana presentadora se ha convertido en uno de los temas más candentes de la crónica social, acaparando titulares y horas en televisión. Ahora bien, muchas de las informaciones que salen a la luz son gracias a una amiga de María Teresa. Algo que no está haciendo ni pizca de gracia a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Sobre todo es la primera, que está colaborando en ‘Sálvame’, quien ha verbalizado que está molesta con esta amiga de su madre.

Carme Borrego no quiere que la amiga de su madre siga atendiendo a los medios

Carmen Borrego y Terelu Campos siempre han defendido con uñas y dientes a su progenitora, y no permiten que nadie dé muchos detalles de la vida de su madre. Lo cierto es que sobre ciertos aspectos personales de la veterana periodista han preferido ser cautas y discretas. Algo que no estaría haciendo una de las íntimas amigas de la presentadora. Por este motivo, la colaboradora de televisión ha mostrado su enfado debido a que esta amiga estaría dando los detalles del piso que ha alquilado su madre. Según Borrego, asegura que esta persona se cree que es portavoz de la familia, algo que nada tiene de cierto porque ellas le habrían pedido que no diera detalles de la nueva vida de María Teresa Campos.

Además, la hija de la veterana comunicadora asegura que en más de una ocasión, ha sido la propia María Teresa Campos quien le ha pedido que dejara de hablar para los medios de comunicación. Su supuesta amiga, haciendo oídos sordos, ha seguido haciéndolo sin importarle que tanto a ella como a sus hijas esta información no le hiciera ni pizca de gracia. Esta amiga sigue atendiendo a los medios y ha sido ella quien habría revelado cada uno de los pasos que ha dado María Teresa hasta encontrar su nueva vivienda.

María Teresa Campos ya ha vendido su casa

Carmen Borrego ha querido confirmar que, por fin, María Teresa Campos ha conseguido desprenderse de la casa que tenía en Molino de la Hoz, situada en Las Rozas (Madrid). Ha asegurado que ya está firmada la venta de la casa y que «es seguro» porque «hay arras firmadas». Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que se ha vendido «por lo que se quería». La hija de Teresa Campos también ha querido dejar claro que su madre no va a comprarse otra vivienda: «Mi madre siempre dijo que cuando vendiera la casa no iba a comprar, iba a alquilar». Y lo cierto es que el alquiler de su nueva casa está dando mucho de que hablar.