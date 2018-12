Carmen Borrego muestra en Instagram los resultados de su esfuerzo

Carmen Borrego está dispuesta a que el 2019 la reciba con un físico diferente. Estas últimas semanas en el programa de Sálvame, la hija de María Teresa Campos se ha estado enfrentando al asesoramiento de varios ‘coaches’ y estilistas para romper su ‘yo’ actual y dar la bienvenida a una nueva Carmen. Sin embargo, el proceso ha sido más difícil de lo que ella pensaba. Someterse a un cambio de look cada semana y ser juzgada por sus compañeros ha hecho mella en la colaboradora. Aunque quiera mejorar físicamente, mantenerse en pie ante las críticas es bastante duro. No obstante, sigue guerrera y su constancia empieza a mostrar resultados. La última foto que ha subido a su Instagram no ha dejado a nadie indiferente.

La colaboradora ha subido una foto con un vestido rojo animal print, fajín anudado que la deja sin respiración pero marcando cintura, y unas botas oscuras de tacón. El deslumbrante cambio que muestra en la foto hace que parezca toda una influencer. Además, su actitud y rostro serio magnifica su presencia en la foto. Sus seguidores se han volcado en apoyarla y en decir lo guapa que está tras su mensaje: “Mi esfuerzo poco a poco se va consiguiendo”. ¡Que tiemble Dulceida!

