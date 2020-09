A Carmen Borrego se le han juntado todos los frentes abiertos de su vida: su enfrentamiento con Antonio David Flores, su polémico divorcio con su exmarido, la existencia de su hermano secreto y su traición a Rocío Carrasco.

En una misma semana, a Carmen Borrego se le han juntado todos los frentes abiertos de su vida: su enfrentamiento con Antonio David Flores, su polémico divorcio con su exmarido, la existencia de su hermano secreto y su comentada traición a Rocío Carrasco. Una serie de catastróficas desdichas que, como suele pasar en la vida, le han caído en bloque. Y de sopetón.

Ante este complicado panorama al que se enfrenta, seguramente en breve Carmen Borrego se animará a dar un golpe en la mesa… El día menos pensado dará un ‘golpe de Estado’ para poner los puntos sobre las íes. Ya lo ha hecho en lo relativo a la existencia de su hermano secreto. Un tema que, bien es sabido, destapó el ex Guardia Civil en ‘Sálvame’. El malagueño vomitaba toda su ira contra el clan Campos, y en especial contra Borrego, en el programa donde trabaja. No soporta que el nombre de su hija, Rocío Flores, esté en boca de las hijas de María Teresa Campos.

Antonio David, en pie de guerra contra Carmen y el clan Campos

Cabreado -y bastante alterado-, el malagueño enviaba un tajante ultimátum a la colaboradora de ‘Viva la vida’ en riguroso directo. «Te voy a decir una cosa. Ya no hay más advertencias. Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija. ¿Te ha quedado claro? Hasta aquí», exclamaba. ¡No hables más de mi familia!». En su acalorado discurso contra Borrego, el ex Guardia Civil lanzaba dos cuestiones al aire: «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga!».

Así ha zanjado Terelu el asunto del ‘hermano secreto’

Las palabras del colaborador abrían la caja de Pandora. Después de lanzar aquella bomba sobre su hermano secreto, Terelu hablaba por primera vez en ‘Viva la vida’ de un tema que durante más de 50 años ha permanecido ajena a los medios. «Quiero zanjar el tema. Tenemos un hermano que ha podido permanecer en el anonimato como así ha querido porque sus padres no son públicos. Si una persona que no se ha aprovechado de tener a dos hermanas conocidas para nada, ni para vivir mejor, ni para lucrarse, tiene todo el derecho y le ampara la ley para seguir en el anonimato. Espero que lo respeten mis compañeros. Pido y ruego que se respete la privacidad. He respetado la decisión de mi hermano porque está en su derecho».

Con estas palabras, Terelu manifestaba su deseo de hablar por primera y última vez de su hermano. Un hijo nacido de la relación anterior que su padre, José María Borrego Doblas, tuvo con otra mujer. Por tanto es mayor que Terelu, la primogénita de la Campos, que tiene 55 años. Este hermano, que conste, no es un hermano «secreto’, sino «anónimo». Y desea seguir siéndolo.