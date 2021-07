La hija de María Teresa Campos ha mostrado su hartazgo hacia las continuas declaraciones de la concursante sobre los hijos de Rocío Carrasco.

La traición de Olga Moreno a Melyssa Pinto en ‘Supervivientes’ a raíz del sonado robo de la crema de cacao sigue generando un sinfín de comentarios. Este domingo, Carmen Borrego se ha lanzado a opinar sobre el hecho en sí y ha aprovechado la ocasión para volver a criticar que la mujer de Antonio David Flores siga hablando en el programa de los hijos de Rocío Carrasco.

A pesar de insistir en que está haciendo un buen concurso, Carmen Borrego se ha mostrado indignada con las últimas declaraciones de Olga Moreno sobre los hijos de Rocío Carrasco a raíz de las cartas que recibió como recompensa hace unos días en ‘Supervivientes’. «Que deje de vender a los hijos de otros«, decía cansada de escuchar el discurso de la mujer de Antonio David Flores.

De la misma forma, la hermana de Terelu Campos aseguraba que a pesar de tener esa opinión sobre el tema, veía a la concursante muy buena supervivientes: «Me parecía buena concursante, lo que no quiere decir que no sea una manipuladora. Lo cortés no quita lo valiente», proseguía. De la misma forma, Alejandra Rubio apoyaba a su tía y reconocía que Olga Moreno estaba mostrando su verdadera cara en el programa a través de las recompensas grupales en las que se la ha podido ver haciendo trampas. «Me parece bien que en una prueba coja y se meta (esconda) comida, el pensamiento de que no quiere que una persona tenga más que otra, demuestra la persona que es», sentenciaba la joven.

Por su parte, Kiko Matamoros salía en defensa de Olga Moreno y hacía hincapié en que, a pesar de que había sido un error el robo a Melyssa, se tendría que tener en cuenta que la concursante iba con una mochila muy pesada a Honduras debido a todo lo que estaba pasando en España. «¿Qué le estáis pidiendo? Ha sido la propia organización la que se ha interesado por el conflicto de fuera», reflexionaba.

Hace unas semanas, Carmen Borrego volvía a mostrarse muy crítica con Olga Moreno después de escuchar cómo la concursante aseguraba que le había faltado parir a Rocío y David Flores. «Creo que son unas palabras muy hirientes porque esos niños tienen una madre que los ha parido y que los quiere y que los va a querer toda la vida. Olga tampoco los ha criado, ¿eh? Ella se fue con 15 años y David con 17. Por lo tanto, criarlos, los ha criado su madre»,

Antonio David Flores muestra su orgullo por Olga Moreno

Antonio David Flores ha vuelto a reaparecer y lo ha hecho ante las cámaras de ‘Viva la vida’ tan solo unos días después del debut de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’. El excolaborador no dudaba en lanzar un dardo envenenado al espacio de La Fábrica de la Tele al afirmar que había dejado de verlo y se limitaba a mostrar su orgullo hacia el concurso que estaba haciendo su mujer en ‘Supervivientes’. «Ha sido la única mujer que ha sido cuatro veces líder. Esto no debe empañar la labor que lleva haciendo durante más de 90 días», comentaba.