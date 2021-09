Tanto Terelu como su hija han recriminado a la colaboradora su actitud, ahora Carmen no duda en responder con mucha sorna.

No corren buenos tiempos para el clan Campos. Las relaciones familiares están más que nunca en el punto de mira. Tras las sonadas e importantes discrepancias que ha tenido Carmen Borrego en televisión con su sobrina, Alejandra Rubio, ahora Terelu no ha dudado en recriminar a su hermana la postura que ha adoptado desde que regresó a ‘Sálvame’. La respuesta de la colaboradora no se ha hecho esperar y esta vez llegaba con actitud burlona.

«No quiero más dramas en mi vida», así de tajante se muestra Carmen Borrego entonando la célebre canción de Fangoria. Un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram, realizado desde el salón de su hogar, donde se atreve a hacer este playback que seguro dará mucho que hablar. Las reacciones a este ‘post’ han sido muchas y se dividen entre defensores y detractores. Kiko Hernández, su gran enemigo en tiempos pasados, no podía más que aplaudir la osadía de su compañera de programa.

Entre los comentarios de seguidores anónimos, hay quien le reprochaba este comportamiento: «Qué provocadora eres, vas a perder la confianza y el cariño de tu familia por tus amigos de ‘Sálvame’. Tres meses te doy para que Kiko Hernández te deje por los suelos como ha hecho siempre». También ha recibido comentarios de apoyo: «Olé yo por fin la veo feliz… A veces es necesario desconectar para conectar con fuerza!!».

El enfado de Terelu Campos con su hermana es más que evidente. La hija de María Teresa Campos ha admitido que esto es completamente «dañino para la familia», señalaba durante su última intervención en ‘Viva la vida’. Además, ha abogado porque el problema se resuelva en privado: «No voy a alimentar nada que no quiero alimentar. Lo último que yo quiero en mi vida es un tema familiar en un plató. Esto se para dejando de hablar».

Alejandra Rubio, muy molesta

La joven, lejos de apaciguar las aguas, ha echado más leña al fuego. La hija de Terelu ha afirmado que le causó «vergüenza» ver a su tía en ‘Sábado Deluxe’. «Esta situación me está haciendo pasar mucha vergüenza. Ella no quiere hablar, pero sigue hablando más que nunca. No se puede dar entrevistas faltando el respeto a mi madre y luego pedir perdón. Mi madre es mi madre y me han molestado muchas cosas».

Alejandra Rubio ha sido tremendamente dura con su tía: «A mí no me viene bien esto. Le vendrá bien a ella porque tiene una edad y es lo único que va a hacer ya en su vida. Yo no». También explicó que veía innecesario esta situación que se ha desencadenado: «No me esperaba las palabras de Carmen y no me han sentado muy bien. Se ha ido de las manos. Me parece innecesario todo esto. Yo solo he dicho que quiero acabar el tema, ella también, pero sigue dándome zascas». El problema familiar de las Campos en vez de resolverse, día a día se va acrecentando.