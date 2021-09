“Aquí está la prueba de que el que miente es él», ha sentenciado la hija de María Teresa Campos en ‘Sálvame’.

La reaparición en televisión de Bigote Arrocet está dando mucho que hablar. Solo han pasado unas horas desde que el humorista debutara en el estreno de ‘Sectret Story’ y sus declaraciones sobre su relación con María Teresa Campos han provocado un cascada de reacciones. La primera en saltar ante su versión sobre su ruptura con la malagueña ha sido su nieta, Alejandra Rubio, quien negaba la versión del humorista. «Ese mensaje existe. Vamos, yo lo he visto y eso no lo puede negar. Creo que el que tiene una realidad es él», decía ante las cámaras.

Este viernes, Carmen Borrego se ha mostrado tajante sobre las palabras del ex de su madre. En su segundo día como colaboradora de la temporada de ‘Sálvame’, la andaluza ha hablado alto y claro sobre lo que contó Edmundo a sus compañeros en el nuevo ‘reality’ de Mediaset. En él ha asegurado que algún día él y María Teresa se volverán a sentar: «Algún día tendremos una conversación».

«Si vives con una persona no es normal que hagas ciertas cosas»

Para Carmen Borrego, el chilenoargentino «está en su derecho a hablar». Y cree que, en efecto, ya lo ha hecho. Porque nada más entrar en la casa de ‘Secret Story’ «se ha pegado una vomitona en dos días que no veas». La colaboradora ha dejado claro que si habla » es por respeto a mi madre», pero tiene claras sus conclusiones. Y ninguna es favorable a Bigote.

«No he dicho que mi madre no haya sido feliz, porque ha sido feliz», ha confesado. Para demostrar que las palabras del comediante no son ciertas ha enseñado su móvil a sus compañeros. “Aquí está la prueba de que el que miente es él. Una relación se puede acabar de muchas maneras, pero la manera en que lo hizo él fue muy cruel. Su ruptura con mi madre fue cruel. Es una forma de hablar, como dije, si lo tengo delante, lo mato”, decía. Asimismo, ha restado importancia a las lágrimas de Bigote en televisión: «Edmundo tiene muchísima facilidad para llorar».

«Él es una persona que se considera libre, que no tiene que dar explicaciones de nada. Pero si eres libre y vives con una persona, no es normal que hagas ciertas cosas como decir: ‘Mañana por la mañana me voy a Chile’. Esa vez (cuando rompieron), mi madre no se acordaba de que se marchaba a recoger un premio a Málaga. Mi madre lo cuenta y están las imágenes. Él se marcha y luego están esas imágenes», ha detallado sobre la ruptura de la pareja.

después de dos años fuera de España, Bigote Arrocet ha vuelto a nuestro país para participar en el concurso revelación de la temporada. Convertido en el fichaje estrella del programa, no ha dudado en dar su versión de los hechos sobre su dolorosa ruptura con María Teresa Campos. Todo sucedió el 29 de noviembre de 2019. Ese día se produce una fuerte discusión entre ellos. Él le dice que al día siguiente se marcha a Málaga. El resto de la historia es conocida para muchos. Ella decide ir a recogerlo a la estación del AVE de Málaga,. Pero ya era demasiado tarde. Él ya ha había decidido dar carpetazo al affaire que duró «casi seis años», como recordaba este jueves.

Carmen Borrego: «Mi madre sabe lo que ha pasado»

«Me despertaba por la mañana y lloraba por cualquier cosa. No dejas de querer a una persona de la noche a la mañana. Me preguntaba: ¿Por qué me ha pasado esto?», relataría la periodista tras el abandono de su pareja. Ahora, todas las miradas están puestas en él. ¿Es cierto que cortó con María Teresa a través de un mensaje de WhatsApp? Él lo ha negado rotundamente. «Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa», ha confesado Bigote en la casa de ‘Secret Story’. A día de hoy, sigue sin entender por qué «Teresita» contó lo sucedido a los medios: «Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno», ha comentado en el ‘reality’. «¿Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono?», ha lamentado.

Pero sus palabras no convencen a Carmen Borrego. La hija menor de la andaluza quiere mantenerse prudente. Por eso no le ha preguntado a su progenitora si vio a Bigote en directo. «Ella no ha querido decirme si lo ha visto o no. Me consta que no lo ha visto por las horas que eran. Me consta, en cambio, que sabe lo que ha pasado porque se lo han contado. Al ver que ella no me ha sacado el tema no le he dicho nada», ha sentenciado.