Carmen Alcayde se encuentra en estos momentos en la casa de Guadalix de la Sierra, donde forma parte del plantel de concursantes de 'GH VIP'. Hace unas horas, la periodista hablaba en el programa sobre sus preferencias en materia amorosa. Su compañero Gustavo le preguntó: "Carmen, ¿qué edad perfecta tiene que tener un hombre para que te guste?". Su respuesta fue contundente: "A partir de 40 no me gustan". Pues bien. Parece que, en efecto, le gustan más bien mozuelos. Y es que hace apenas unas horas se ha sabido que pocas semanas antes de entrar en el reality se lo pasó de lo lindo junto a un atractivo joven, con el que se dejó ver en las redes sociales divertida, como es ella. Y acaramelada. ¡Muy acaramelada! ¿Está acaso enamorada de nuevo?

Vídeo: @lacuernis

Las imágenes hablan por sí solas. La propia Alcayde compartió varios reels pocas semanas antes de entrar a GH VIP, "donde se la veía súper contenta con un nuevo amor". Así lo relata el perfil de Instagram de 'La cuernis0, quien reproduce los vídeos de la que fuera colaboradora de 'Sálvame' pasándolo bien con un joven. Según esta plataforma, Carmen Alcayde "lo grabó, y a los pocos minutos borró el reel".Y hay más. Su nuevo acompañante tiene nombres y apellidos. "Descubrí que se llama Charlie, es de Valencia como ella, tiene 27 años, es fotógrafo y también “filmmaker”, sobre todo de videoclips", sostiene la citada plataforma.

De momento, la colaboradora no se ha pronunciado sobre el joven con el que baila y al que besa con entusiasmo en un local nocturno. ¿Amigo? ¿Novio? Ella lo aclarará, muy probablemente. Alcayde anunció su separación de Eduardo Primo tras casi 30 años juntos en octubre de 2022. “Pues que me he separado después de 19 años de casada", decía en el plató de 'Sálvame'. "Estoy destrozada. Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada”.