A partir de la próxima semana, lanzamos con nuestra revista la colección «Damas de Manhattan», una apasionante saga familia de cuatro novelas inéditas que combinan romance, lujo, paisajes inolvidables y unos personajes que te llegan al corazón.

La cita fue en Madrid, en el restaurante La lupa (www.laluparestaurante.com) y allí se dieron cita un selecto grupo de lectores para conocer en primicia la nueva apuesta literaria de Carmela Díaz. La autora, responsable de éxitos como «Amor es la respuesta» y «Tú llevas su nombre», ambas editadas por La esfera de los Libros, se ha embarcado en una aventura muy especial con SEMANA, que nos hace especial ilusión. La escritora y periodista toledana ha escrito cuatro fantásticas novelas en exclusiva para nosotros, que saldrán a la venta a partir del 4 de agosto; cada semana un título y solo con nuestra revista.

El director de SEMANA, Jorge Borrajo, presentó el acto, donde destacó el compromiso de la revista con nuestros lectores. También habló de lo encantado que estaba de contar para este proyecto con Carmela, que se ha dejado la piel en lo que ella misma califica como «uno de los mayores retos de mi carrera».

Esta vez, y para darle un toque extra de glamour, Carmela Díaz ha firmado con el seudónimo de Kate Austen, un guiño a la protagonista de su novela «Amor es la respuesta». Durante la charla coloquio que mantuvo con sus lectores, de los que presume siempre orgullosa, nos contagió de su entusiasmo.

Oyéndola hablar de los cuatro libros de la saga «Damas de Manhattan» consigue también trasladarte a los distintos escenarios en los que trascurren las historias. Lugares de los que ella, viajera incansable, habla con conocimiento de causa porque ha estado en todos.

«Yo escribo en distintos medios sobre viajes y gastronomía, así que en los libros también están un poquito de mis experiencias profesionales por el mundo. Porque me gusta transcribir esa parte sensorial y creo que se nota. Es algo que intento transcribir en cualquiera de las novelas que escribo, porque me gusta que las lectoras, porque la mayoría son mujeres, no solo se sientan identificadas con las protagonistas, sino que puedan sentir como ellas, ver los colores que están viendo, los paisajes, las fiestas… Sin aburrir tampoco, porque no hay que pasarse de descriptivo», nos contaba.

De hecho, una de esas lectoras nos comentaba que después de acabar las novelas de Carmela tenía ganas de entrar en la primera agencia de viajes que veía y comprar un billete para alguno de esos destinos sobre los que había leído.

Una de las «marcas de la casa» de Carmela Díaz son los personajes femeninos de sus novelas: mujeres fuertes, independientes, capaces de superar cualquier obstáculo que se le pone por delante, pero al mismo tiempo mujeres reales. Y en estas cuatro novelas sigue esa misma línea, sin olvidar la cuidada ambientación histórica que la caracteriza.

En esta ocasión las cuatro novelas se pueden leer perfectamente de manera independiente. Y sin embargo están protagonizadas por cuatro mujeres de una misma familia estadounidense, los poderosos Mounbatten. Alice; su madre Rosemary y sus hijas Victoria y Tessa, vivirán cada una su propia historia de amor, con sus luces y sus sombras.

Las 4 novelas románticas

En «El día que lo cambió todo», que sale a la venta el 4 de agosto, Alice se reencontrará con Otto, su amor de juventud. Comprobaremos si, después de 28 años separados, son posibles las segundas oportunidades, mientras nos paseamos por Manhattan, Los Hamptons y Marbella.

La segunda entrega, «Nos prometimos el cielo», llega el 11 de agosto y se centra en la matriarca de la familia, Rosemary, y su poderoso marido, Patrick Mountbatten. Entre Nueva York y Mallorca, viviremos el dilema de una mujer enfrentada a una dolorosa infidelidad y que debe ordenar sus prioridades y su vida.

En «Un beso en la Toscana», en los kioscos el 18 de agosto, Victoria, una de las hijas de Alice, está atrapada en una relación tóxica. Para superarla pondrá tierra por medio, viajando a París, donde conocerá a Hernán, un guapo músico español, y a la Toscana donde encontrará su destino.

Y Tessa, la otra hija de Alice, será el hilo conductor de «Mil maneras de no olvidarte», la cuarta y última entrega de la saga. Saldrá a la venta el 24 de agosto y en ella conoceremos la historia de Oliver D’Ors, marqués de Gadea, y la misteriosa Eloise Pratzer. Un romance inolvidable que nos trasladará al mágico Madrid de los años 60, cuando se convirtió en cita ineludible de las grandes estrellas de Hollywood.

«Esta cuarta novela es maravillosa y el broche de oro perfecto de la saga. Además el personaje de Oliver es uno de mis preferidos, un hombre del que cualquier mujer se podría enamorar», nos confiesa Carmela.

Al acabar la presentación, la escritora, a quien le gusta mantener un contacto estrecho con sus seguidoras, estuvo charlando animadamente con ellas, les firmó ejemplares de los libros y se fotografió junto a ellas, a las que considera un aparte fundamental de su éxito.

«Siempre digo que los escritores sin los lectores no somos nada. Y a mí, por ejemplo, me encanta hacer clubes de lectura con ellos. Es muy enriquecedor. Porque tú escribes un libro, pero luego es distinto para cada lector, que lo interpreta de una manera diferente y lo hace suyo de manera diferente, teniendo en cuenta sus circunstancias», dice.

