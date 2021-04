«Él se sentía vencedor. Estaba contento. Fíjate, estar contento y valorar contar esa historia en televisión. Una de las más terroríficas que ha sucedido en esa familia», ha afirmado.

El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco está marcando un antes y un después en el seno de la familia. Su última confesión fue sobre un duro episodio ocurrido el 27 de julio de 2012 con Rocío Flores como protagonista, punto de inflexión que distancia por completo a madre e hija. Ahora ha salido a la luz que Antonio David Flores negoció una posible entrevista en ‘Sábado Deluxe’ para contar la agresión. Carlota Corredera, directora del programa en aquel momento y presente en la reunión, se ha manifestado al respecto.

«Desde luego Antonio David iba a comercializar, una vez más, con su historia con Rocío Carrasco y con su hija», ha afirmado. La reunión tuvo lugar en un restaurante de ‘La Moraleja’ meses después del incidente, pero antes de que se conociese la sentencia condenatoria. «Yo recuerdo que estábamos Menchu González, directora de contenidos de ‘La Fábrica de la tele’, su representante y él».

Las negociaciones se alargaron durante alrededor de tres horas: «Estuvimos muchísimo tiempo. Fue una reunión muy larga. Él se sentía vencedor. Estaba contento. Fíjate, estar contento y valorar contar esa historia en televisión. Una de los más terroríficas que ha sucedido en esa familia», explicaba la presentadora recordando aquella comida. «La imagen que yo tengo de él es que estaba muy tranquilo. Ha encontrado en Rocío Carrasco un ‘modus vivendi'».

Asimismo se ha manifestado sobre el principal motivo que propició la negociación. «Tengo claro que él tenía graves problemas con Hacienda, tenía una deuda muy grande. Una de las razones por la que no se sentó en el ‘Deluxe’ es porque pedía una cantidad desorbitada. Nos llamó mucho la atención el perfil que esbozó de Rocío Carrasco». Ha reconocido que la cantidad estaba a años luz de las cifras que maneja el programa. «Estaba dispuesto a sentarse en el ‘Deluxe’ para hablar de este episodio terrible y pidiendo una cantidad desorbitada por sus problemas con Hacienda».

Una entrevista que nunca llegó a realizarse y que ha salido a la luz en el último programa de ‘Sábado Deluxe’. Según contaron, Antonio David Flores se puso en contacto con ‘La Fábrica de la Tele’ por mediación de su representante para sentarse en ‘Sábado deluxe’. Sería él mismo quien contaría cómo había sido el violento episodio. «Él pidió mucho dinero para venir y contar la agresión de su hija a la madre. Fue meses después de que sucediera el suceso y pidió 60.000€», contaba Jorge Javier Vázquez.

El sobrecogedor episodio

Durante su entrevista en televisión, Rocío Carrasco se pronunció sobre aquel episodio que dinamitó la relación con su hija. «Ese día pasa que Rocío me agrede y yo termino en un hospital. Es algo que se sabe, que se ha sabido públicamente, pero quiero decir una cosa. Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima. Y ha sido víctima más vulnerable que yo. Quiero que eso quede claro. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan por lo que ella realizó en ese momento de su vida, que no la culpen. Ella no tiene la culpa», afirmó .