Carlota Corredera responde a Rocío Flores y Gloria Camila en su intento de dejarla como mentirosa

Carlota Corredera tiene un buen motivo para sonreír y es que acaba de ser galardonada con su primer premio como presentadora, especialmente por su labor al frente del programa especial sobre Rocío Carrasco, que en las próximas semanas emitirá la segunda temporada, ‘En el nombre de Rocío’. Un espacio que ha conducido con cierta polémica, pero del que se siente especialmente orgullosa. Eso sí, la polémica sigue pisándole los talones a la heredera universal de Rocío Jurado y su amiga no lo ha dudado ni un segundo en sacar de nuevo la cara por ella, a sabiendas de que este gesto enmascararía en parte la recogida de su ilusionante premio. Pero Carlota Corredera es fiel a sus convicciones y a su promesa de defender el testimonio de Rocío Carrasco, lo que le ha llevado ahora a responder a los últimos movimientos realizados por Rocío Flores y Gloria Camila Ortega y que podrás ver en el vídeo que abre esta noticia.

Carlota Corredera ya dio a conocer en su programa que desde la emisión de la docuserie la relación entre Rocío Flores y Gloria Camila no era tan estrecha como antaño: «Gloria Camila está decepcionada con Rocío Flores», decía. Ellas lo han negado, pero la evidencia es que hace tiempo que no se las ve juntas. Eso sí, la presentadora no está dispuesta a dar un paso atrás y ha dejado claro que la información que le ha llegado y que afirma que entre tía y sobrina el vínculo se ha debilitado tras escucharse la versión de Rocío Carrasco, es veraz. Lo hace con contundencia. Carlota Corredera no está dispuesta a dejarse acusar de mentir cuando está al frente de un programa y menos en una cuestión que tanta controversia está generando como es la reaparición de Rociito en televisión y la repercusión que esto ha tenido en su familia.

Vea el vídeo que acompaña a estas líneas para conocer cómo defiende Carlota Corredera su información de que Rocío Flores y Gloria Camila ya no atesoran la misma relación. También la ilusión con la que la presentadora ha recogido su primer premio como conductora de un programa, las ansias que tiene de estrenar la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco y muchas cosas más. Vea el vídeo y descubre todas estas incógnitas.