View this post on Instagram

Después de una tarde tensa nada mejor que echarse unas risas con este vídeo MARAVILLOSO que tengo gracias a @gzugil, me ENCANTAAAAAAA!!! ☎️💃🏼 @isabel_pantoja_martin @terelubcampos @belenestebanmenendez @lydialozanoof @anabelpantoja00 #felisdequelostengo ❤️ Brava @roxy_folclorica