Carlota Corredera habla alto y claro sobre Olga Moreno

Carlota Corredera se ha convertido en una de las más firmes defensora de Rocío Carrasco tras su sonada docu-serie. La presentadora evitó ver la final de ‘Supervivientes’, donde Olga Moreno se erigió como la flamante ganadora de esta edición, y prefirió disfrutar de un plan cultural de la mano de Miguel Poveda en un enclave de excepción, el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid. Desde allí realizó estas declaraciones.

«Olga Moreno tiene todo el derecho del mundo de contar su versión, en mi cadena o donde ella quiera. Ella no está denunciada por nadie», comenzaba asegurando la gallega respecto a la posibilidad de que la mujer de Antonio David Flores se pronuncie próximamente en una entrevista. Además, señalaba lo siguiente: «Yo voy a escuchar a todo el mundo, pero en este caso hay dos partes que es la de Antonio David y la de Rocío. Yo creo a Rocío. Escucharé a Olga, pero no voy a opinar sobre su versión antes de escucharla. Estoy con Rocío y seguiré estando con ella, seguro».

Asimismo, confesaba la razón por la que no había opinado mucho sobre Olga Moreno como concursante de ‘Supervivientes’: «No soy objetiva y me cuesta mucho verla así. Ella desde allí ha seguido formando parte del daño y el perjuicio que ha percibido Rocío Carrasco como madre. Creo que Olga se ha esforzado desde la isla, donde tenía un gran altavoz, para intentar borrarla como madre. Eso es una gran equivocación. Igual ahora se da cuenta de cosas y las dice».

Carlota Corredera aún no ha tenido la oportunidad de trabajar junto a Rocío Carrasco en ‘Sálvame’ donde se estrenaba recientemente como colaboradora. «Estoy deseando coincidir con ella como defensora de la audiencia porque me hace mucha ilusión compartir plató con ella. Estoy deseando que llegue ese día y creo que será prontito». También ha negado que otros colaboradores estén molestos con el sueldo que ha cerrado la hija de Rocío Jurado para trabajar de nuevo en televisión: «Yo no lo sé ni me interesa lo que gana Rocío. Cada uno tiene que llegar a sus acuerdos en privado con la productora y que cada uno cobre lo que la productora considere que tiene que cobrar. A mí, desde luego, ningún compañero me ha dicho que está molesto por lo que ella cobra».

El posible reencuentro

Nuevamente, la periodista ha sido tajante cuando se le ha preguntado sobre si veremos próximamente a madre e hija coincidir en un plató de televisión y lo hacía recordando que Rocío Carrasco es «una víctima». «Debemos de dejar de poner el foco de si se van a encontrar madre e hija en los platós. Cada una tendrá que tomar sus decisiones».