6 ¿Ha tenido algún trauma por su peso?

No. Tajantemente, no. Esto lo ha querido dejar muy claro Carlota Corredera, que quiere dejar claro que la felicidad no se mide en kilos, aunque otra cuestión es la salud. “Yo considero que soy una persona gorda. Siempre he tenido problemas de peso, pero no he tenido ningún trauma, porque me lo llamaran en el colegio”, sentencia.