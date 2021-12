Carlos Marín, uno de los integrantes del popular grupo Il Divo, ha tenido que ser ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Manchester Royal de Inglaterra. Tal y como adelantan desde ‘El Español’, el cantante tiene serios problemas de oxigenación y permanece intubado y en coma inducido para evitar que la hipoxia llegue a afectar a órganos vitales, los cuales, al parecer, por ahora permanecen intactos. Eso sí, su estado es grave y las próximas horas serán decisivas, motivo por el cual permanece bajo observación de los profesionales médicos del citado centro médico inglés.

El ingreso hospitalario de Carlos Marín, de 53 años, ha paralizado los planes de Il Divo de subirse a los escenarios en Reino Unido. Así tenían previsto para el próximo mes de febrero y como ya habían comenzado a avanzar a través de las redes sociales para informar a sus seguidores de la próxima cita que les uniría de nuevo. También el propio Carlos Marín se sumó a esta iniciativa el pasado 6 de diciembre, animando a sus fans a hacerse con una entrada para los dos espectáculos que ya tenían agendados en Dallas y Florida. Sin embargo, la salud les ha puesto una piedra en el camino y al día siguiente, el día 7 de diciembre, el grupo tuvo que informar a través de las redes que su espectáculo en Yorkshire, concretamente en el Hull Bonus Arena, tendría que ser cancelado debido a problemas de salud de uno de sus integrantes. No se ofreció a sus fans mayores explicaciones al respecto, lo que provocó cierta preocupación entre sus seguidores por saber qué había sucedido y si todos se encontraban bien.

No era así, al menos no para Carlos Marín, quien ingresaba en el citado centro médico de Manchester un día más tarde, ya el 8 de diciembre, aquejado de una insuficiencia respiratoria por la que ha tenido que ser inducido al coma y estar en cuidados intensivos a la espera de una mejoría en su estado que, por el momento, continúa siendo grave. Es por ello que, por el momento, el grupo Il Divo se ha visto obligado a cancelar sus próximas citas con su público. No solo la que tenían el pasado miércoles 15 de diciembre en Yorkshire, fecha en la que se había fijado el concierto cancelado del día 7, sino también la agenda de conciertos previstos hasta el 2022 y con las esperanzas puestas en las citas en Dallas y Florida del próximo mes de febrero. Una noticia que han dado a conocer a través de su perfil oficial de Twitter:

“Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año. Se recomienda a los poseedores de boletos que los conserven, ya que serán válidos para las nuevas fechas reprogramadas”, informan desde su plataforma social, sin precisar qué sucede realmente en su banda. No hacen referencia a Carlos Marín y tampoco a la delicada situación de gravedad en la que se encuentra. No quieren alertar a sus fans y generar preocupación, aunque su estado no sea bueno. A la espera de noticias sobre la recuperación de uno de los cuatro integrantes de Il Divo y la esperanza de verlos de nuevo compartir su talento con el público cuanto antes.