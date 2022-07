Que Terelu Campos ha sido una mujer de rompe y rasga lo sabemos todos. Y que a lo largo de su vida a conquistado muchos corazones, también. Sin embargo, lo que no sabíamos hasta ahora es que uno de sus pretendientes fue Carlos Lozano. Sí, ambos presentadores tuvieron su coqueteo años ha… cuando trabajaban juntos en el programa ‘Con T de Tarde’, emitido por Telemadrid entre 1997 y 2004. Ha sido el presentador el que ha contado cómo fueron sus coqueteos con la malagueña: él intentó conquistarla, pero ella le dio calabazas.

Lozano, al frente de ‘Sálvame Sandía‘, se encontraba en una playa entrevistando a gente de la calle sobre asuntos de ‘Supervivientes’, como el idilio entre Anabel Pantoja y Yulen. Durante una conexión con el programa se ha quejado de que este verano no ha «ligado mucho» con nadie. «No me hables de sexo y no amor, que llevamos una racha. Es algo que… Llevamos una racha, hija. ¿Tú cómo vas?», ha comentado. «¿Es que no te comes una rosca? Lo tuyo tiene delito con lo buenísimo que estás», le ha dicho la hija de María Teresa Campos. «Yo nada, como tú, estamos igual. Que ya te conozco», replicaba Lozano. Su compañera aclaraba: «¡Que yo no he dicho nada!».

Terelu reacciona a la revelación de Carlos Lozano: «No me lo debió decir bien porque yo ni me enteré»

Una sorprendida Carmen Alcayde ha comentado que hacen buena pareja y ha sugerido que podrían tener una cita, ya que ambos están solteros. Entonces, Carlos Lozano se ha sincerado: «Estoy pasando un momento espléndido, solo… Terelu, cuando yo estaba trabajando con ella en ‘Con T de tarde, ya hubo un algo que yo quise… pero ella no quiso saber nada. No me hizo ni caso. Y dije: No voy a insistir. Luego llegó Cristina Tárrega».

La presentadora no daba crédito a la revelación que estaba haciendo Carlos Lozano: «Sois unos cerdos todos». El que fuera modelo se justificaba recordándole que no llegó a pasar nada y que todo sucedió hace dos décadas: «Es el pasado». Divertida, Terelu, bromeaba con la anécdota: «No me lo debió decir bien porque yo ni me enteré. Lo hiciste fatal». El ex de Mónica Hoyos apuntaba: «Es que tenías muchos pretendientes… Sí, ha habido feeling«.

La última relación sentimental conocida de Carlos Lozano fue con Miriam Saavedra, una modelo y actriz de origen peruano que participó en ‘Supervivientes’ en el año 2016. Mantuvieron un idilio que se caracterizó por sus idas y venidas, sus sonadas sus discusiones y fuertes crisis motivadas por los celos. Hace tres meses, Miriam describió su idilio con Lozano como «una relación de tres» en la que Mónica Hoyos siempre estaba presente. Asimismo, aseguró que la ruptura fue muy dura para ella y que lo pasó mal porque era el amor de su vida: «Me arrepentí y quise volver con él, pero él no quiso».