Carlos Baute sobre la reconciliación con su hijo: «Es un tema que no me dejaba dormir»

Carlos Baute ha compartido este fin de semana una de las fotografías más especiales de su carrete. En ella posa junto a José Daniel, su hijo de 30 años con el que no ha mantenido relación hasta ahora y al que define en la actualidad como «alguien adorable». A pesar de que estaban enfrentados judicialmente y él lo reconoció en el año 2012, ha sido en plena pandemia cuando han empezado a conocerse. Padre e hijo quieren recuperar el tiempo perdido y se lo han gritado al mundo a través de una preciosa fotografía en la que, de nuevo, se hace evidente el enorme parecido que guardan entre ellos. Es innegable que son familia y es que Carlos Baute fue padre de José Daniel cuando tan solo tenía 15 años, una experiencia de la que no ha querido hablar hasta ahora. El proceso no ha sido fácil, siendo el pasado año la última vez que José Daniel le suplicó una pensión alimenticia, ya que estaba pasando penurias económicas. Ahora Baute ha explicado frente a los periodistas cómo se gestó este acercamiento así como qué suponía para él no tener ningún contacto con su hijo.

El artista presumía en sus redes sociales de 3 de sus hijos, pero no de José Daniel. Ha sido tres décadas después cuando animado por su esposa Astrid y tras reflexionar cuando ha dado un paso al frente. Ilusionado con la etapa que están viviendo padre e hijo, Carlos Baute asegura estar feliz con su reconciliación. Ambos miran hacia el futuro y no quieren recordar las batallas legales que les han tenido enfrentados en los tribunales, por lo que prefieren pensar en el tiempo que recuperarán. En el vídeo que te ofrecemos en este artículo, Baute explica cómo han acercado posturas y quién ha tenido un papel fundamental para que su historia de padre e hijo llegara a buen puerto.

En sus redes sociales posteaba este fin de semana un mensaje que emocionaba a todos sus seguidores, pues padre e hijo habían comenzado desde cero. Ahora sí quieren mantener contacto y lo hacen tras tres décadas sin hablarse, pues cabe recordar que Carlos Baute desde que se convirtió en padre por primera vez con 15 años no había hablado con él. Le ha pedido perdón públicamente y ha dejado claro que las rencillas que pudieran existir entre ellos ya forman parte del pasado y no tienen ninguna intención de volver a sacarlas a la luz. Por fin, han podido conocerse y saber más del otro, ya que, según dicen, «más vale tarde que nunca».

A través de Instagram hemos podido ser testigos de cómo han recuperado la relación e incluso de cómo Baute asume su culpa e intenta resarcirse de los errores. «Celebrando hoy el día del padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo», ha escrito.