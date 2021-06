Carlos Baute ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto a su hijo secreto, José Daniel, con el que ha recuperado su relación.

El pasado año por estas fechas José Daniel y Carlos Baute no mantenían ninguna relación, tampoco lo habían hecho antes. A pesar de que el artista había reconocido al joven como su hijo en el año 2012, los años posteriores han sido complicados en lo que a su vínculo se refiere. En 2020, de hecho, José Daniel suplicó a su padre que le brindara su ayuda, pues ni siquiera tenía para poder comer. Pidió que el cantante se hiciera cargo de su manutención hasta que su situación económica mejorara y ha sido un año después cuando por fin padre e hijo han recuperado su relación paterno filial. Así lo ha revelado Carlos Baute, quien en sus redes sociales han posteado una imagen de ambos en las que se puede ver lo parecidísimos que son, así como un emotivo texto en el que incluso le pide perdón.

«Celebrando hoy el día del padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo», ha escrito Carlos Baute. De este modo, Baute confirma que se han reconciliado y que no piensan volver al pasado, sino pensar en el futuro en lo que a ellos se refiere. Están centrados en recuperar el tiempo que no han estado juntos y en forjar algo bonito entre ellos, ya que hasta ahora su relación había sido muy complicada.

Quieren empezar de cero y es que cabe recordar que hace tan solo unos años se enfrentaron en una dura batalla judicial. José Daniel le demandó, le acusó de hipócrita e incluso le pidió una indemnización por daños morales, pero ahora todo está bien entre ellos. Carlos Baute fue padre de José Daniel con tan solo 15 años y, desde entonces, no han mantenido contacto alguno, pero parece que todo ha vuelto a la normalidad. El pasado año, el abogado del joven, Fernando Osuna, reclamó que desde el año 2013 Carlos Baute no había querido atender a su hijo “afectuosamente, ni ha querido tampoco conocer y hacerse cargo de sus posibles necesidades vitales”. Sus palabras eran claras, no obstante, algo le ha hecho cambiar de idea y reflexionar acerca de su hijo.

Ahora Carlos Baute ha entonado el mea culpa y ha dicho públicamente que en esta ocasión sí quiere hacer las cosas bien con su hijo. Tras más de tres décadas sin querer saber de él, el cantante ha dado un paso al frente y se ha reconciliado con su pasado. Un proceso en el que, al parecer, habría tenido mucho que ver su esposa, Astrid, ya que la incluye en este mensaje que en cuestión de horas ha copado titulares. «Gracias @astridklisans por tu apoyo incondicional», ha escrito en su perfil de Instagram. Un post que ha recibido cientos de comentarios, entre ellos, de rostros conocidos como Toñi Moreno, Ivonne Reyes o Chenoa.