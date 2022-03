Mar Flores y Elías Sacal comenzaron su romance en el año 2016, aunque desde entonces sus idas y venidas han sido la tónica habitual hasta el punto de no saberse a ciencia cierta cuándo están reconciliados y cuándo disfrutan de la vida como solteros. Un vaivén que tiene a todos despistados, incluido a Carlo Costanzia, el hijo de la modelo, que parece mantenerse al margen de la vida sentimental de su madre hasta el punto de no haber encontrado un hueco en su agenda en los últimos seis años para conocer al hombre con el que su madre ha rehecho la vida. Al menos así lo ha confesado ahora el actor, que reconoce que no ha tenido el placer de conocer al magnate mexicano con el que Mar Flores ha vivido una nueva juventud, ha recorrido mundo y ha protagonizado románticas imágenes que han dado el salto al papel cuché. Seis años de amor de los que Carlo Costanzia no ha sido testigo.

Vídeo: Europa Press

“No le conozco”, reconoce tajante el actor de ‘Toy boy’ al ser preguntado sobre cómo es su relación con Elías Sacal. Carlo Costanzia se limita a mantenerse firme en su deseo de que su madre sea feliz, ya sea sola o en pareja, y en que esto en sí se traduce en su propia felicidad al ver cómo ella sigue cumpliendo sus objetivos vitales con libertad y sin tener que rendir cuentas a nadie sobre cada paso que da o sobre el estado de su corazón. Tampoco a él. El hijo de Mar Flores ha sorprendido al decir que no conoce personalmente a Elías Sacal y que “más allá de esto no te voy a decir, con que mi madre esté feliz, yo feliz”. Eso sí, no se cierra a que llegado el día su madre dé el paso de presentarle el hombre con el que lleva seis años compartiendo su vida, aunque con numerosos parones.

Vea el vídeo para conocer no solo cómo Carlo Costanzia habla de Elías Sacal o la felicidad de su madre, Mar Flores, sino también sobre cómo es su relación con sus hermanos pequeños y si encuentra tiempo para compartirlo con ellos, algo a lo que responde afirmativamente y, entre otros detalles, llega a afirmar que “tengo poco tiempo y son muchos”. ¡Dale al play y no pierdas detalle de su última entrevista!

Te interesará saber...