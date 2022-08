Carla Vigo no tiene filtros a la hora de hablar a través de sus redes sociales y contarle su día a día a sus seguidores. Utiliza las redes sociales como una forma de expresarse, así como desahogarse sobre aquellos temas que considera injustos. Después de compartir una imagen en la que dejaba claro que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su esfuerzo, la sobrina de la Reina Letizia se ha roto por completo después de leer una mordaz crítica en donde se le echaba en cara que estaba falta de cariño porque su madre, Érika Ortiz, no se lo dio.

Con los ojos vidriosos, Carla Vigo ha utilizado sus redes sociales para dejar claro que no está dispuesta a consentir según qué comentarios. «La persona dice algo así como que mi madre no me dio amor y que trato mal a la gente que quiero… Qué amor me va a dar si viví cinco años y cuatro meses… lo que pudo me lo dio lo mejor que supo y súper bien«, aseguraba la joven visiblemente afectada.

Después, insistía en que estaba cansada de que alguien pudiera llegar a plantearse dejar ese tipo de comentarios en sus fotos y no quería que nadie hablara así de su madre. Por ello, lanzaba un sabio consejo a todos sus seguidores: «La próxima vez que alguien comente algo así, por favor, pensároslo muy bien porque puede ser algo que haga mucho daño a la persona que se lo decís«, insistía. Desde que tomara la decisión de dar un paso adelante y estar en el foco mediático, lo cierto es que Carla Vigo se ha mostrado muy sincera en sus redes sociales y no ha dudado en denunciar las numerosas situaciones que ha vivido con comentarios llenos de odio.

Carla Vigo y su valiosa enseñanza para sus seguidores

Hace unos días, el conocido TikToker de 20 años Charlie fallecía por el carcoma de Ewing que padecía desde hace cuatro años. Una muerte que afectaba por completo a Carla Vigo puesto que era gran seguidora del joven. La actriz se mostraba muy apenada y reconocía que le había afectado especialmente porque hace poco perdió una pérdida en su familia por la misma enfermedad. La sobrina de la Reina Letizia se refería a María Flora Álvarez del Valle, hermana de su bisabuela Menchu y madre de Víctor Elías.

«No dejéis nada para mañana y que si tenéis ganas de abrazar a un familiar o de ir a verlo o lo que sea, hacedlo, la vida es hoy y cambia en cuestión de segundos. Hace poco en mi familia hubo una pérdida por lo mismo. No era muy consciente de que en algún momento iba a pasar algo así y justo el día que me enteré de la noticia, iba a escribir a esa persona para ver cuándo podíamos vernos. Llegué tarde. No cometáis el mismo error que yo», llegó a admitir.