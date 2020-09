Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, ha hecho las maletas para empezar una nueva vida en Alemania, donde continuará formándose.

Carla Vigo, la hija de Érika Ortiz y sobrina de Letizia, ha empezado una nueva etapa en su vida. Aunque vivía en Madrid acompañada de su padre, Antonio Vigo, la joven ha querido dar un giro a su vida y ha decidido dejar España. Carla ha hecho las maletas y se ha mudado a Alemania, donde seguirá formándose.

La joven, que cumplirá 20 años el próximo 13 de octubre, cogía un avión el pasado 10 de septiembre, tal y como informa Vanitatis, rumbo al sur de Alemania. Hace apenas unas horas, Carla compartía algunas imágenes de cómo están siendo los primeros días allí. Durante un paseo en barco por el lago Constaza, en Bodensee, la sobrina de Letizia tomaba algunas instantáneas que ahora ha compartido en su perfil de Instagram.

Carla seguirá recibiendo formación en Alemania, donde parece estar cada día más integrada. Y es que la joven tiene claro que se quiere dedicar al terreno de las Artes, como ya hizo su madre. De hecho, ella misma se describe en su perfil en las redes sociales como bailarina. Ahora seguirá recibiendo la formación en este país, donde empieza una nueva vida alejada del revuelo mediático.

Carla Vigo ya está instalada en Alemania

View this post on Instagram Paradies A post shared by Carla (@carlisss__00) on Sep 20, 2020 at 11:45am PDT

Unos días antes de compartir algunos de los paisajes del lugar en el que se ha instalado, Carla Vigo agradecía a una amiga el hecho de que la hubiera acompañado al aeropuerto. «Amigas que te acompañan al aeropuerto y te regalan un ratón para que te acuerdes de ellas son las que merecen la pena te amo ❤», le dedicaba agradecida.

El hecho de que haya elegido Alemania para pasar un tiempo no es casualidad. Y es que en este país es donde su madre pasó un año con una beca Erasmus cuando estaba estudiando su carrera. Carla parece querer seguir los pasos de su madre con el fin de poderse dedicar a lo que más le gusta en un futuro.

Con esa decisión, la joven se aleja del revuelo mediático en el que está inmersa su familia. De hecho, a principios del 2020, Carla recibió una reprimenda de su tía después de que esta ofreciera una entrevista para un medio de comunicación, en el que habló de su relación con la Reina.

Su infancia y el recuerdo de su madre

Carla no dudaba en hablar sobre su infancia: «Como cualquier persona normal, con sus momentos buenos, malos… No me gustaría profundizar pero… todos tienen malos momentos en su vida. Nadie es 100% feliz en su vida», relataba. Poco después, se derrumbaba al recordar a su madre: «No tengo muchos recuerdos de ella porque era muy pequeña. Mi padre, mi abuela y mi familia me han hablado mucho de ella. Era muy trabajadora y luchadora. Creo que ella se sentiría muy orgullosa de mí«.

Palabras para su tía, la Reina Letizia

También tuvo palabras hacia su tía, la Reina Letizia, de quien no mantiene muchos recuerdos antes de que se convirtiera en miembro de la Familia Real española, puesto que era muy pequeña. «No acabo de asumirlo, está tan metido en mí que no me siento como ellos. Creo que soy una persona normal», valoraba la joven.

Además, Carla explicaba que seguía teniendo la misma relación tanto con su familia materna como paterna. Por otro lado, y preguntada acerca de si le hubiera gustado nacer en otra familia, Carla lo tiene muy claro: «Por las cosas malas sí, pero mi familia es mi familia, yo la quiero igual«.

Centrada en su vida

En su Instagram, donde cuenta cada día con más seguidores, comparte muchos datos de cómo es su vida. La joven muestra todos los planes que hace con amigos, así como los ratos que pasa cumpliendo con una de sus aficiones preferidas, el baile. En la entrevista que concedió hace apenas unos meses, se mostraba tranquila y hablaba de qué hacía en su día a día: «Soy una persona que lucha por sus ideas, soñadora, sincera y muy impulsiva. En el futuro me veo sintiéndome realizada con lo que hago, bailo y actúo. Soy apolítica, pero sí es verdad que defiendo los derechos de la comunidad LGTBI+ y de la mujer. Quiero dar el pregón del Orgullo«. Mientras llega ese momento, la sobrina de la Reina Letizia sigue centrada en cumplir su sueño y convertirse en actriz. Para ello, ya ha empezado a dar un paso muy importante, irse a otro país para seguir formándose.