Rafael Amargo contrató a Carla Vigo como actriz para que participara en ‘Yerma’, sin embargo, solo dos meses después la sobrina de doña Letiza deja aparcada la obra. Lo hace porque ha encontrado trabajo como intérprete en un cortometraje en el que será protagonista y en el que, además, trabajará mano a mano con Josele Román. Si bien en noviembre acusó a Josele de «mentirosa y estafadora» por haber dicho que le estaba dando clases de interpretación, todo apunta a que han acercado de nuevo posturas. Será en ‘Cambio de plan’, donde Carla Vigo interpretará a una joven que se quiere abrir paso en el mundo del baile, no obstante, no lo tendrá fácil por culpa de unos pandilleros. Carla está feliz y, de momento, no ha revelado en qué plano queda la obra de Amargo, una incógnita que todavía está sin resolver.

«Desde que un amigo en común me presentó a Carla, pude sentir su pasión y las ganas que siente por el mundo de la interpretación, y por eso decidí ofrecerle que participar en mi cortometraje, que ya había empezado a escribir. El papel protagonista, el de María, es perfecto para ella», ha dicho Josele Román a Informalia. Una oportunidad por la que está muy agradecida y que, sin duda, le traerá grandes alegrías a su vida. Eso sí, ha llamado la atención que se produjera justo días después de que la Fiscalía haya revelado cuál es su petición para Amargo: 9 años de cárcel. Sumido en la tristeza y con ataques de ansiedad que su propio círculo han hecho públicos, Rafael Amargo se está viendo sobrepasado por su situación legal. Su abogado confía en que no entre en prisión, no obstante, los expertos creen que su futuro en este sentido apunta complicado.

Aunque hace unos meses Carla Vigo se quejaba de que nadie le daba oportunidades en el mundo del espectáculo, ahora parecen venirle todas de golpe. Tanto es así que se ha visto obligada a dejar en stand by su continuidad en la función de Amargo para probar suerte en este cortometraje. En sus redes sociales, de momento, no se ha pronunciado acerca de este giro en su carrera, pero nadie duda de lo pletórica que tiene que estar. Al igual que su familia, que está muy orgullosa de todo lo que va consiguiendo la joven con gran esfuerzo. Cabe recordar que en uno de sus últimos pases se pudo ver a su padre, quien, pese a no querer dar demasiadas declaraciones, se mostró feliz por el talento que tiene su hija sobre los escenarios.

La sobrina de la Reina ha cosechado excelentes relaciones gracias a su trabajo. Entre otras, la amistad con Amargo de la que ella misma presume en sus redes sociales y que parece ser mutua. El bailaor tiene excelentes palabras hacia ella y, de hecho, felicitó la Navidad con su rostro, lo que deja más que claro que tienen un vínculo muy especial.

