Carla Barber ha desvelado que solo le queda pendiente realizarse una prueba genética que le ayude a saber más datos de su enfermedad del corazón.

La preocupación no deja de aumentar entre los seguidores de Carla Barber. La canaria ha confirmado que tiene una enfermedad del corazón, aunque aún no se siente con fuerzas para revelar exactamente qué es. Necesita tiempo para digerir toda la información que le han dado los médicos tras someterse a muchas pruebas médicas, eso sí, todavía queda pendiente un último análisis. Con el fin de conocer todo acerca del problema de salud al que se enfrenta, la doctora estética se realizará una prueba genética que le ayude a proceder en el futuro. «En cuanto a mi estado de salud. Millones de gracias por cada mensaje que me estáis mandando como os dije aún no me siento con fuerzas para contároslo por aquí, por varios motivos. A pesar de tener mi diagnóstico, aún me queda una última prueba genética que debo realizarme y que es muy importante para saber cómo proceder en muchos aspectos en el futuro«, ha dicho la empresaria.

Quiere ir con pies de plomo y estar segura de si algún miembro más de su familia padece la misma enfermedad que ella, por lo que se están realizando pruebas. «Puede que otras personas a las que quiero tengan la misma enfermedad que yo, estamos a la espera todavía», añade. Se encuentra positiva, pero prefiere ser cauta y no comentar nada antes de tener toda la información atada. Carla Barber se ha visto obligada a parar en seco su agenda, pero asegura que este impasse será solo momentáneo, pues tiene toda la intención de recuperar las riendas de su vida en cuanto pueda. No quiere renunciar a nada y en sus redes sociales pocos notarán el cambio después de que le hayan diagnosticado su enfermedad. «Como os digo mi vida seguirá siendo igual que ha sido hasta ahora. Seguiré haciendo deporte, seguiré trabajando, seguiré dando información sobre las cosas que uso, lugares que visito o restaurantes que me encantan», ha añadido.

Vídeo: Europa Press

Carla Barber ya está acompañada de sus padres y así lo ha revelado en el universo 2.0. Se le ha podido ver junto a su progenitor en su cocina, donde ha insistido en que esta visita «le ha alegrado el corazón». No está pasando por un buen momento, pero el apoyo de los suyos y de personas anónimas le está sirviendo para estar más animada y afrontar cualquier escollo que tenga en el camino. Carla ha sido pillada en Madrid, pero no ha respondido a la gran pregunta de si ha recibido un mensaje por parte de Diego Matamoros, su expareja. A ambos se les acabó el buen rollo, ya ni siquiera se siguen en redes sociales y esta inexistente relación podría haber llevado a Diego a no escribir a la doctora estética a la que estuvo unido durante un año.