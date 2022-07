Carla Barber está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de dar la bienvenida a su pequeño Bastian el pasado 2 de mayo. La cirujana está disfrutando a lo grande de su primer verano como mamá y no duda en compartir en redes sociales algunas imágenes de sus divertidas aventuras en los destinos más envidiables.

Carla Barber compagina su tiempo libre con su trabajo y ella misma ha reconocido que se le hace un mundo el hecho de tener que separarse de su pequeño. Por ello, intenta llevárselo a todas partes. Hace tan solo unos días, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aprovechaba el fin de semana para hacer una escapada a Lanzarote. Allí, disfrutaron de tiempo en familia.

A la cirujana se le cae la baba con el pequeño Bastian y prueba de ello son los cariñosos posados que comparte en sus redes sociales. Eso sí, siempre protegiendo la intimidad del recién nacido. «Seguimos acumulando recuerdos«, aseguraba Barber en su cuenta de Instagram. Están siendo unos meses maravillosos para ella y aún queda el resto de verano para poder seguir viviendo aventuras con su pequeño.

El susto de Carla Barber por el pequeño Bastian

Hace unos días, Carla Barber compartía con todos la gran preocupación que tenía por su hijo después de tener que llevarle al pediatra por unos ruidos que hacía al respirar. La cirujana revelaba que el pequeño Bastian tenía la «tráquea inmadura» que hace que tenga unos silbidos al respirar. No es algo de lo que preocuparse puesto que era algo normal. Aunque está tranquila después de escuchar al pediatra, sí que es verdad que al principio se alarmó y ahora está muy pendiente de la evolución de su pequeño.

Su faceta como madre la está exprimiendo al máximo y está disfrutando a lo grande. Tanto es así que se plantea volver a ser madre y sueña con tener una familia numerosa. «Es la alegría más grande de mi vida. Ahora todo tiene un sentido diferente. Tengo un bebé y me gustaría tener cuatro más», llegó a contar. De momento, cuenta los días para mudarse a su nuevo palacete, algo que aún no ha llegado puesto que tiene árboles caídos en el jardín debido a la nevada de Filomena. Una parte de la casa que no es segura y que provoca que no puedan instalarse. Ya cuenta los días para poder disfrutar con su familia al completo en su nueva vivienda, hasta entonces va a aprovechar al máximo sus vacaciones junto al amor de su vida y el pequeño Bastian.