Carla Barber reside en Madrid desde hace años, pero eso no le impide viajar a Canarias siempre que tiene un hueco en su apretada agenda. Eso es lo que ha hecho este pasado fin de semana. La médico especializada en cirugía estética ha viajado a Lanzarote con varios miembros de su familia. Por supuesto no han faltado su pareja y el hijo que tienen en común, Bastian, que en apenas unos días cumplirá su primer mes de vida. Como no podía ser de otra manera, Carla ha estado compartiendo todos los planes que han hecho, y entre ellos estaba dar un paseo en yate.

La canaria disfruta de una escapada familiar a Lanzarote