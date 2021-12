Con motivo del puente de diciembre, Carla Barber se ha escapado a tierras galas. Como es habitual en ella, se ha regalado un viaje de auténtico lujo en el que la hemos podido ver visitando establecimientos exclusivos, restaurantes de estrella Michelin y, cómo no, hospedándose en un hotel de cinco estrellas. No es uno cualquiera. El lugar el que pasa sus noches la doctora durante su aventura francesa no es otro que Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle. Un coqueto y exclusivo alojamiento situado en la localidad de Versalles, a poca distancia del palacio homónimo que fue residencia de la familia real de Francia desde 1682 hasta 1789.

El hotel donde descansa Barber en su estancia en el país vecino alberga mucha historia. «Los suelos de los baños son de la misma piedra que los de Versalles», destaca la canaria. «Provienen de la misma cantera, que sigue abierta tres siglos después». Incluso los suelos son de rancio abolengo. «Los suelos de madera son los originales, los mismos que pisaba el rey sol, Luis XIV de Francia».

Las habitaciones del ‘chateux’ cuestan entre 1.272 y 8.632 euros

Tan elevado es el valor histórico y cultural del edificio que, claro está, su precio está a la altura de los servicios y comodidades que ofrece. Echando un vistazo a la web del lugar hemos podido comprobar cuál es el precio de la habitación más sencilla: 1.272 euros la noche. Con desayuno, eso sí. Quienes opten por un dormitorio ‘Deluxe’, que ofrezca un poco más de confort deberán abonar 1.732 euros por noche, también con desayuno para dos. Hay suites, como la de Carla Barber, que cuestan 2.537 euros la noche. La joya de la corona es la Suite Madame de Stäel, en la que es posible alojarse por 8.632 euros la noche. «Una auténtica maravilla». Así define la reina de la medicina estética en España su estancia parisina. No es para menos. Está viviendo unas vacaciones «de cuento», según ella misma ha revelado.

«En los terrenos del castillo de Versalles, en un edificio que alguna vez fue imaginado por el arquitecto favorito de Luis XIV, hay un nuevo hotel que está siendo noticia en todo el mundo. Por primera vez en siglos, los visitantes del palacio pueden pasar la noche. Este es el Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle». Es la descripción que se puede leer en la página web del hotel. Lógico, pues, que Carla esté tan encantada. «No sé cómo transmitir lo que siento. Esto es un auténtico sueño 💫 Os iré contando todo pero de verdad que ha sido la sorpresa más increíble de mi vida ♥️», ha confesado.

Carla Barber ha mostrado el álbum de fotos de su estancia en París

Un hotel cargado de historia en la villa de Versalles