Carla Barber ha revelado en sus redes sociales cómo es viajar fuera de España en tiempos de covid y si le han pedido prueba PCR en el aeropuerto.

Carla Barber ha disipado todas las dudas que pudieran tener sus seguidores. La médico estética inició el pasado 28 de marzo un vuelo transoceánico junto a Diego Matamoros, sin embargo, pocos sabían cómo se iba a desarrollar su periplo fuera de nuestro país. Estaban ilusionados, no obstante, como todos los que han hecho las maletas en plena crisis sanitaria, tienes ciertos temores y sobre todo incertidumbre por el proceso que deberás de cumplir en tu país de destino. También de las medidas que se están llevando a cabo en España y de los controles para evitar contagios en los aeropuertos, una cuestión que han preguntado mucho a la canaria. Sin tapujos ni temor alguno, Carla Barber ha confesado que no han tenido que aportar ninguna prueba de PCR que acreditara que ni ella ni Diego tenían coronavirus.

Así ha comenzado su relato la experta estética en su cuenta de Instagram. «En el aeropuerto de Madrid no nos pidieron nada, ni prueba PCR ni justificante de viaje. Simplemente facturamos nuestra maleta, cogimos nuestra tarjeta de embarque y rellenamos un formulario online para entrar en México (formulario que no nos pidieron al entrar en el país, al igual que tampoco prueba pcr, antígeno alguna)», ha comenzado diciendo Carla Barber. Según Carla, en Cancún siguieron otro proceso diferente, aunque tampoco le pidieron una prueba diagnóstico de covid. «Aterrizamos en Cancún, pasamos el control de pasaportes sin problema enseñando el documento junto al formulario de inmigración que nos dieron en el avión y cuyo resguardo teníamos que guardar para el viaje de vuelta. Si lo pierdes te multas y te hacen pagar», ha explicado Carla.

A pesar de que a día de hoy es posible viajar al extranjero, en nuestro país existen muchas limitaciones y restricciones que nos impiden desplazarnos a otras comunidades. «Se puede viajar, se puede disfrutar y se puede volar fuera de España», dice indignada, pues no entiende la incoherencia. El mismo ‘modus operandi’ que siguió a su vuelta, ya en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez: «Para entrar en España, tan solo tuvimos que rellenar un formulario online para obtener el código QR. Llevamos prueba PCR, pero nadie nos la pidió al entrar en España», ha continuado. Lo cierto es que han sido muchos los famosos que se han desplazado fuera de nuestro país para disfrutar de unos días de asueto, no obstante, muchos creían que lejos de nuestras fronteras solicitarían al menos una prueba que acreditara que no supones ningún peligro. Nada más lejos de nuestra realidad, al menos, si se analiza la experiencia de Carla Barber y Diego Matamoros en su último viaje.