Carla Barber y Diego Matamoros parecen que han retomado su relación, aunque ella dice que son solo «amigos». Hay pistas que hacen pensar que ahora van con pies de plomo, pero comparten ocio y planes similares a cuando presumían de amor. Vea el vídeo

La ruptura de Carla Barber y Diego Matamoros pilló a todos por sorpresa y es que parecían la pareja más estable del momento. Todos los días se dedicaban preciosos mensajes, presumían de amor con fotos románticas o eran cazados compartiendo ocio. Sin embargo, lo bueno parece no durar para siempre y un suceso hizo que separaran sus caminos de manera inesperada. Eso sí, parece que poco a poco han ido retomando el contacto, dejándose ver ya por las calles de Madrid haciendo planes que antes hacían como novios, pero Carla Barber quiere dejar claro que aún no han dado el paso de darse una segunda oportunidad y que, por ahora, tan solo son “buenos amigos”, como así explica en el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

No obstante, el tiempo que Carla Barber y Diego Matamoros comparten es, quizá, sospechoso si tenemos en cuenta que ahora son solo “amigos” y que han cerrado la posibilidad de una reconciliación amorosa. Las pistas que han dejado en sus respectivos perfiles en las redes sociales hacen creer en que el amor aún está latente en sus corazones, aunque ahora estén más pendientes de lo que su mente les ordena. Si no, echa un vistazo a las siguientes pruebas que demuestran que siguen siendo uña y carne, no dudan en presumir de idílica relación y que, a diferencia de semanas atrás, ahora vuelven a disfrutar de planes de enamorados, aunque quizá no se cojan de la mano al pasear, no se den besos delante de las cámaras o se dediquen románticos mensajes en las redes sociales.