La ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes ha sido otra de las sorprendentes noticias de este pasado fin de semana. La pareja daba el paso de tomar caminos separados -siempre unidos por el bien de la hija que tienen en común, Roma- y rompía su relación después de siete años juntos y una hija en común. El círculo de familiares y amigos están de lo más pendientes de ellos en estos momentos, pero también otras personas que pasaron en algún momento por sus vidas. Es el caso de Ruth Jiménez, la ex del presentador de televisión, que se ha pronunciado ahora sobre esta noticia. Y solo tiene palabras de cariño para Risto, padre de su hijo.

Ruth Jiménez muestra su apoyo a Risto Mejide públicamente

Vídeo: Europa Press.

La decisión de Risto y Laura es algo que desconocía y le ha cogido de sorpresa: «No tenía ni idea y me sabe mal por ellos. No son tiempos agradables. Les deseo que lo lleven lo mejor posible y que encuentren la felicidad», ha declarado rotunda, muy simpática y sin intención de evitar hablar sobre el delicado momento que atraviesan su expareja y Laura Escanes. Con ellos mantiene una buena relación.

De hecho, no duda en ofrecerse públicamente para que Risto cuenta con ella y así lo necesita: «Solo deseo que se recomponga lo antes posible, tiene recursos suficientes para hacerlo, es una persona fuerte. No he hablado con él, nos hemos mandado algún mensaje pero sabe que por supuesto puedo contar siempre conmigo».

La expareja tiene un hijo en común de 12 años

A pesar de la separación, Ruth y Risto mantienen una relación de lo más cercana por el bien de su hijo Julio, que tiene 12 años. Estuvieron juntos desde 2006 hasta 2014. Ahora, después de años separados, se hace evidente que entre ellos reina el buen rollo y la buena sintonía, porque Ruth se ha ofrecido para convertirse en su paño de lágrimas en estos momentos tan delicados para él.

Risto Mejide podría estar muy agradecido por estas palabras tan cariñosas de su ex. Todavía está recuperándose del dolor que siente por haber dado el paso más duro de su vida. El presentador de televisión esperaba que todo fuera de otra forma y que todo no hubiese acabado de la forma en la que lo ha hecho: «El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil», empezaba diciendo sobre cómo está pasando estos momentos tan delicados.

El presentador de televisión es consciente de que muchos están sorprendidos y lloran esta decisión. A ellos les dedicaba unas palabras, ya que él piensa como ellos. «Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto».