No todo es lo que parece. Así comenzaba Violeta Mangriñán su último capítulo de MTMAD, sin embargo, en este no estaba sola, sino con su compañero de confinamiento, Fabio Colloricchio. A pesar de los continuos tiras y aflojas en su relación sentimental, la pareja dice estar más fortalecida que nunca. Han protagonizado más de una discusión en redes sociales e incluso algún que otro unfollow entre ellos, pero nada parecido al último vídeo publicado en la plataforma de Mediaset. Una semana después de que la extronista desvelara a sus seguidores sus problemas con la comida, la joven ha preparado un ‘tag’ con su chico para hablar sobre su relación, sobre lo que se conocen y para responder a las preguntas más incómodas que ese momento pasaran por su cabeza.

Aunque, en un principio, la tensión era mínima, pues abordaban preguntas tan nimias como cuál era la comida favorita del otro, al llegar a la segunda todo estallaba entre ellos por los aires. «¿Con cuántos años vine a Europa por primera vez?», preguntaba Fabio a lo que respondía Violeta: «A los 13». Pero poco después ella cargaba contra él, eso sí, con una sonrisa y entre chanzas. «Eres un putero que ha estado con todas las italianas y las argentinas. Ha tenido más novias que bragas yo tengo en el cajón, pero no pasa nada. Yo lo tengo superado», continuaba la valenciana.

Poco después llegaba otra cuestión que hacía temblar los cimientos de su relación una vez más. «¿Cuánto tardas en acostarte con un chico?», preguntaba Fabio. «Obviamente me gusta el coqueteo, pero me ha pasado alguna noche esto de ‘aquí te pillo aquí te mato’, aunque me ha pasado muy pocas veces. Él dice que no le ha pasado…eres un mentiroso compulsivo. No te lo crees ni tú. Eso de ser chico de una noche es una frase súper antigüa. Yo ahora esas cosas no las hago porque tengo a este morenazo y cuando uno está enamorado eso es lo mejor que hay y si tienes lo mejor en casa no lo buscas fuera ¿Eh Fabio?», espetaba la colaboradora de televisión con cierto retintín. Y es que según sus seguidores este tag ha estado repleto de tintes celosos, hecho que se demuestran en preguntas como esta: «¿Qué es lo que más te gusta en el sexo aparte de hacer tríos con novias argentinas?».

Instantes después Violeta lanzaba una duda al aire, pero este asunto era tremendamente espinoso si se tiene en cuenta que hace algunos meses se conoció que Fabio le había sido infiel durante una noche. Una deslealtad que ella había decidido perdonar y que, además, habían logrado superar juntos. «¿Qué no perdonarías nunca?», le planteaba ella a Fabio. «Ah sí, unos cuernos depende de cómo ha pasado, cuánto y todo», respondía él. «Siempre me dice que si me pilla escribiéndome con alguien no me perdonaría nunca y no le vería nunca. Encima que yo le he perdonado…Esa es la realidad», añadía Violeta.

Eran arenas movedizas si se tiene en cuenta el duro bache que supuso para ambos la infidelidad de Fabio, por lo que el italo-argentino quiso sortear cuanto antes esta pregunta en la que parecía sentirse muy molesto. «He perdonado unos cuernos, te lo digo para que no pase. Como te amo mucho no sé en qué plan me metería. No lo sé, me tendría que poner en esa situación», explicaba Fabio.