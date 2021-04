A sus 57 años, el madrileño y su banda lanzan un nuevo disco. Repasamos la trayectoria personal y profesional del cantante que enloqueció a millones de adolescentes en los 80.

Ha llovido mucho desde que millones de adolescentes en nuestro país bebieran los vientos por David Summers, un verdadero ídolo de masas en los años 80. El vocalista de Hombres G, el grupo que causaba furor entonces entre las hordas juveniles de la época, cumplía todos los requisitos para hacer suspirar a las féminas: un físico agraciado, un impecable aspecto de niño bien -de esos que no parecían romper un plato- y ser el líder de la banda de moda entre los pijos. Un cóctel de talentos que, sin duda, jugaron mucho a su favor y lo ayudaron a convertirse en un icono décadas atrás.

Ahora, a sus 57 años, el cantante se encuentra a años luz de aquella época en la que sus fans le lanzaban ropa interior al escenario mientras actuaba. La suya es una etapa mucho más sosegada y madura, en la que sigue disfrutando de la música y de la banda que fundó en 1982 junto a Rafa Gutiérrez, Javier Molinay Daniel Mezquita. Y que en los últimos años ha recorrido buena parte de nuestra geografía interpretando canciones nuevas así como los éxitos que los catapultaron a la fama: ‘Sufre mamón’, ‘Venezia’, ‘Voy a pasármelo bien’ o ‘Marta tiene un marcapasos’.

Pero, ¿qué es de la vida de David Summers más allá de su faceta como cantante? Nacido en el barrio madrileño de Chamberí el 26 de febrero de 1964, es hijo del director de cine Manuel Summers y sobrino del periodista Guillermo Summers. De su vida carrera lo sabemos todo, o casi todo. Pero poco se conoce sobre su vida personal. En 1992 contrajo matrimonio con Marta Madruga, madre de sus dos hijos mellizos: Daniel y Lucía.

Se separó de Marta Madruga en el año 2014

Davis Summers anunció su separación de su mujer en el año 2014. Después de 26 años de matrimonio decidían romper su relación. “Es verdad que me he separado. Es una situación muy triste que viene de lejos, de un deterioro de cuatro años atrás. La decisión la tomamos hace un año y por eso no es cierto que hubiera terceras personas, como se está diciendo”, confesaba el cantante a la revista ‘Hola’. Lo cierto es que entonces fue fotografiado junto a una mujer 16 años más joven que él llamada Christine. Desde entonces ha evitado pronunciarse sobre su vida sentimental. Una faceta que ha mantenido al margen de los focos a lo largo de su trayectoria. Y que también mantuvo fuera de su biografía, ‘Hoy me he levantado dando un salto mortal’, publicada en 2017.

De quienes sí habla públicamente, y con mucho orgullo, es de sus mellizos. Uno de ellos sigue sus pasos en la música. Y tan satisfecho está con los pasos de su vástago que su cuenta de Instagram está plagada de imágenes junto a su hijo. “Dani toca muy bien la guitarra y compone canciones. Le encantaría dedicarse a la música», ha declarado a ‘Europa Press’.

Todo parece indicar que la pasión de Daniel con la música va en serio. Y está decidido a dedicarse a ello profesionalmente. «Tiene un montón de canciones que ha compuesto él y le he prometido que en cuanto acabe yo con el disco mío, voy a ayudarle un poquito a ver cómo nos encauzamos y eso, pero está ilusionadísimo. Está estudiando producción musical y música. Está en la escuela de arte y está muy ilusionado, todo el día tocando en casa, que la vecina debe de estar de mí hasta los mismos huevos porque acabo yo de grabar a las seis de la tarde y empieza él. Pero es lo que tiene vivir en una familia de músicos», detallaba el madrileño a ‘Los 40’ hace un año.

Orgulloso de sus hijos mellizos

Su hija no se queda atrás. Aún no se ha mostrado al gran público, pero también tiene aptitudes para la música. «Lucía compone, pero ella en inglés. La intento convencer para que cante en español, que lo hace fenomenal».

El pasado 8 de marzo, David Summers compartía un bonito mensaje con motivo del cumpleaños de sus hijos. «Hoy cumplen 21 años, es increíble… Ellos son la canción más bonita, el aire más puro, el suspiro de mi amanecer… Felicidades Dani y Lucía. Os quiero, hijos míos, más que a nada en el mundo», señalaba.

A principios de este año, el pasado enero, Summers sufría un revés de salud del que salió airoso. Él mismo anunciaba en su cuenta de Twitter en qué consistió su paso por el hospital: «Quiero agradecer a todo el personal médico y sanitario del HM San Chinarro el trato y cariño recibido estos días que he estado ingresado por una peritonitis muy jodida. Con lo que tenéis encima… ¡Muchísimas gracias!».

«Ya estoy en casa, aunque de reposo unos días», escribía una vez que recibió el alta hospitalaria a sus amigos y fans. «Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, de verdad. En unos días estaré otra vez en plena forma».

Superado su problema de salud, David Summers, quien se autodenomina «un juergas», se lo sigue pasando pipa haciendo música. Este martes visita el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ para hablar con Pablo Motos de su trayectoria musical, así como de los momentos más anecdóticos de su larga e intensa trayectoria junto a su banda, que lanza un nuevo disco, titulado ‘La esquina de Rowland’.