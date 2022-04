Canales Rivera ha reaparecido este fin de semana. Un regreso en el que ha confirmado lo bien que se encuentra a nivel sentimental y familiar. Hablamos de su reconciliación con Isabel Márquez, con la que se ha dado una segunda oportunidad tras varias rupturas. La pareja parece que ha superado los baches, así como las infidelidades que el torero terminó reconociendo. El colaborador de televisión está feliz junto a ella, una joven toledana con la que ha encontrado la estabilidad y quien, a su vez, fue testigo de la exquisita relación que tiene su novio con Cayetano Rivera. Ambos primos presumen de buena sintonía y así lo demuestra el abrazo que te mostramos en uno de los vídeos de este artículo.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que hubo un tiempo en el que estuvieron distanciados, José Antonio Canales Rivera abrazó y besó a su primo antes de que Cayetano toreara en Añover de Tajo (Toledo). El diestro tuvo una gran tarde, tanto que incluso salió a hombros de la plaza, donde cortó tres orejas y donde el público le laureó. Orgulloso de lo que acaba de ser testigo, Canales Rivera le dio la enhorabuena al hijo de Paquirri, demostrando que, a pesar de todo, los dos han dejado atrás las rencillas que en su día les distanciaron.

Vídeo: Europa Press

Quizás se volvieron a acercar tras las declaraciones de Canales Rivera sobre su madre, de quien destacó el tremendo cariño con el que siempre le había tratado. «Carmen con mi hermano y conmigo era mucho más especial que Isabel», dijo hace unos meses, palabras con las que hacía referencia a Carmina. También entonces habló sobre Paquirri, de quien dijo ser alguien «muy generoso». «Una vez nos dijo: esto es una familia, todo es de todos y lo disfrutamos todos», contó en ‘Secret Story’.

En lo que respecta a su situación sentimental, se confirmó hace tan solo unos días que él e Isabel habían vuelto a probar suerte en el amor. Se escaparon a París, tal y como se pudo en Diez Minutos, imágenes que demostraron que todo está bien entre ellos. Besos, abrazos y paseos de la mano son solo algunos de los detalles que definieron este viaje fuera de España. Sin miedo alguno a ser vistos, dieron rienda suelta a su pasión y, de momento, todo apunta a que ha funcionado. «He coincidido con ella, nos hemos visto. Le he cogido la mano igual que ella a mí. Ahora lo único que intento es poder acercarme a ella. Quiero poner las cosas en su sitio. Con que me dé esa oportunidad es suficiente. Lo de volver o no volver, el tiempo lo dirá», dijo semanas antes. Sus deseos se hicieron la realidad y ahora su historia de amor parece ir viento en popa.

Te interesará saber...