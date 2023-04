Camilo Blanes publica una nueva foto que nos deja boquiabiertos

La vida de Camilo Blanes parece ser una auténtica montaña rusa. Desde que publicara unas imágenes en las que se evidencia su evidente deterioro, la preocupación por el estado de salud del hijo de Camilo Sesto es máxima. "Legalmente no puedo hacer nada, su vida está en peligro", ha reconocido su madre, desesperada. Sin embargo, ahora que saltan todas las alarmas sobre su integridad física y emocional, el vástago del mítico cantante no cesa de compartir extrañas fotografías en sus redes sociales. Hace unos días subía a su perfil de Instagram una instantánea suya con aspecto de mujer que no dejaba indiferente a nadie. Este jueves lo ha vuelto a hacer. Una vez más se ha mostrado ante sus seguidores con una sorprendente imagen, absolutamente femenina: melena larga y rasgos muy suaves... resultado de FaceApp, una conocida que utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente transformaciones de rostros altamente realistas en las fotografías.​ ¿A qué juega Blanes? Es lo que muchos de sus seguidores se preguntan, ya que en los últimos días son muchas las voces que se han alzado para advertir de que su situación vital es delicada.

"Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreaciones", reza un cartel en casa de Camilo Blanes

Blanes ha subido esta imagen, que de inmediato ha provocado un aluvión de respuestas en las redes, apenas unas horas después de que fuera captado en las inmediaciones de su casa, en la localidad madrileña de Torrelodones, luciendo peluca y con un aspecto muy desmejorado. Descuidado, se le ha visto durante unos momentos en la puerta de su residencia, la misma en la que vivió su padre durante sus últimos años de vida.

Curiosamente, en la puerta de su mansión figuran carteles con informaciones extrañas, como: "Prohibida la entrada a ciertas personas que saben quiénes son. Este lugar no es una casa de culto, y menos, un lugar de recreaciones. Absténganse de entrar o serán denunciados o denunciadas por intromisión a la intimidad y allanamiento de morada. No abusen de la nobleza de las personas que viven aquí". Una curiosa manera de advertir a las personas non gratas de que no son bienvenidos a su casa, situada a las afueras de la capital.

Vídeo: Europa Press

"Te necesitamos bien", le dicen sus seguidores en las redes sociales

Ante los últimos acontecimientos, sus fans no dudan en enviarle palabras para que cambie de actitud. "Con toda la plata que te dejo tu padre, por qué no haces algo productivo con tu vida", "Eres más bonito en hombre. Te necesitamos bien. Bendiciones. Te esperamos siempre. Regresa" o "Mientras tanto Camilo Sesto se revuelca en su tumba", son solo algunos de los comentarios que recibe de sus followers.

Cabe recordar que su madre, Lourdes Ornelas, ha lanzado un grito de auxilio. Y ano sabe que hacer para ayudar a su hijo. Fuentes cercanas al cantante señalan a SEMANA que sus problemas no surgen a raíz de la muerte de su padre: "Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Tiene problemas desde que era un chaval", nos cuentan. Aseguran que su vida actual es "lamentable", que se encuentra en "una situación extrema". Y que su casa es una especie de trinchera "sin ley": "El interior de esa casa es ahora un poblado indio. Un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos".