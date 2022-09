La preocupación por el estado de salud de Camilo Blanes es máxima. Desde que se supo que el hijo de Camilo Sesto tuvo que ser atendido por un helicóptero medicalizado del SUMMA el pasado 4 de septiembre. La aeronave aterrizaba en el jardín de si casa, en la localidad de Torrelodones, donde los sanitarios trabajaron con rapidez para estabilizarlo. Finalmente, tras ser atendido en la vivienda, no tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Pero este no ha sido el único percance que ha tenido esta semana. El hijo del mítico cantante de Alcoy ha estado a punto de tener un accidente mientras conducía su patinete.

Las imágenes, emitidas en ‘Sálvame’, se suman a las preocupantes informaciones sobre su situación actual. Y es que parece encaminado a no echar hacia adelante. Según María Patiño, el estado de la casa donde vive, y que heredó de su padre, se encuentra en un estado deplorable, ya que «nada más entrar lo que encuentras es suciedad». Además, Camilo Blanes podría dar cobijo en su residencia a varias personas. Ni su entorno ni su estado físico y mental atraviesan sus mejores momentos.

Poco antes de este nuevo episodio, Camilo Blanes fue grabado en una secuencia en la que se le pudo ver muy delgado y con aspecto un demacrado. El hijo de Camilo Sesto decía encontrarse bien tras recibir el alta el pasado mes de febrero pero, desde entonces, apenas ha recuperado el peso y la masa muscular que perdió durante más de 40 días en la UCI en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

Lourdes Ornelas, madre de Camilo: «No es fácil incapacitarlo»

A principios del mes de agosto, Camilo Blanes aseguraba a los medios de comunicación que está completamente recuperado de sus adicciones. El joven hablaba sin problemas sobre su nueva vida y dejaba claro que iba a seguir saliendo de fiesta sin necesidad de consumir sustancias, ya que considera que esto no supone un riesgo para recuperación. Tan optimista se mostraba que anunciaba que ya no estaba en tratamiento médico. Su madre, Lourdes Ornelas, no se muestra tan esperanzada sobre su total recuperación. Preocupada, ha explicado: «No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Mi hijo ha estado distintas veces ingresado, lo suben a la camioneta, va a un sitio de rehabilitación. Camilo no anda solo. Le han llegado a dar el alta. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado».