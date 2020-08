Después de los rumores que enfrentaban a madre e hijo, Camilo Blanes ha aclarado cómo está su relación con Lourdes Ornelas.

Mucho se ha hablado en los últimos meses, pero quizá más en los últimos días, sobre la salud y hábitos de vida de Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto. Aunque este no ha sido el único asunto que le ha hecho copar titulares, también la relación que existe entre él y su progenitora, Lourdes Ornelas. Un año después de que su padre falleciera son muchas las preguntas que giran en torno a él, pues hay quien duda de cómo está gestionando el joven el patrimonio de su padre. Más aún si se tienen en cuenta las últimas imágenes de ‘Camilín’ en sus redes sociales. El cantante ha sido preguntado tras realizar algunos recados sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto y, aunque en todo momento ha tratado de huir de cualquier polémica, no ha tenido problema en confesarse con los micrófonos de Europa Press.



Además de estas palabras con las que pretende enterrar cualquier rencilla con su progenitora, Camilo Blanes compartió este fin de semana dos imágenes con las que intentó dejar claro que la cordialidad se había instalado entre ellos. Madre e hijo disfrutaron junto a una amiga de un plan de domingo e inmortalizaron este instante que dejó patente que la paz reina entre Camilo y Lourdes, a pesar de cualquier rumor que les enfrenta.

Los últimos meses no han sido fáciles y, al parecer, el joven está estresado. Sin embargo, según él mismo ha revelado trata de hacer frente a la situación actual e intenta apoyarse en su familia y sus amigos con el fin de superar lo antes posible una etapa que apunta como complicada para él.

Fue hace tan solo unos días cuando Lourdes se pronunció sobre los problemas de salud que podría sufrir su hijo. «Yo estoy muy pendiente de Camilo, en México. Estoy totalmente pendiente, pero no puedo seguirlo por la calle, tiene 36 años. En México he tomado medidas fuertes, ha estado dos veces ingresado, de cogerlo y meterlo en una camioneta. He estado pendiente cada día, como he estado pendiente de sus discos. Camilo no ha estado solo en ningún momento. Camilo me tiene a mi y yo a él, no aplaudo nada de lo que hace», aseguró preocupada en ‘Sálvame‘. Sus palabras llegaron después de que su hijo realizara un directo en su Instagram en el que le costaba hablar, lo que provocó que saltaran todas las alarmas ya que su mirada estaba perdida.

En él se le veía visiblemente afectado, casi sin poder hablar. Ella en ese instante se encontraba en México, donde reside y donde quiere estar, ya que es allí donde tiene a su familia y a sus amistades. «Él no está consciente cuando está así. Le mandé un mensaje para que dejara de ser su peor enemigo. Cuando está bien, él se da cuenta. Es muy difícil este tipo de casos. Lo apoyo en todo lo que puedo, estoy cansada, lo apoyo en todo lo que puedo. Siempre me dice que no va a volver a pasa», dijo.

El mejor refugio de Camilo