Rocío Flores suma un nuevo cambio de look a su lista después de someterse a un tratamiento para convertir su pelo en ¡ondulado! Además, ha decidido ponerse aún más rubia.

Rocío Flores se ha vuelto una aficionada a los cambios de imagen y de look. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no ha parado de hacerse retoques estéticos desde que quedara finalista de la última edición de ‘Supervivientes’. La joven siempre ha sido muy de someterse a cambios estéticos, pero ha aumentado el número de veces que acude a clínicas de belleza en los últimos meses.

En las últimas horas, Rocío Flores ha querido dar un cambio a su imagen y se ha hecho un radical cambio. Ha pasado de lucir una melena castaña a una melena más rubia. Pero no ha sido lo único que se ha hecho. Y es que la joven ha querido dar un giro a su imagen y se ha atrevido con un ondulado, que podría haberse hecho de manera permanente o con tenacillas o plancha.

Lo cierto es que se ha dejado ver a través de sus redes sociales con una cambio de imagen de lo más radical. Y ella parece haber quedado encantada con el cambio. No ha dudado en mostrarlo orgullosa a través de su Instagram. Le queda muy bien y con esto suma un nuevo cambio a su lista de trucos de belleza que ha estado haciéndose en los últimos meses.

Rocío Flores se ha atrevido con un nuevo cambio de look

Se ha puesto todavía más rubia

Su vida ha dado un giro radical en apenas unos meses, pero Rocío Flores parece querer seguir manteniéndose al margen. Desde que llegara a Málaga procedente de Honduras, sabemos de ella por alguna llamada que ha hecho a ‘Sálvame’ o por sus redes sociales, donde ha estado este verano más activa que nunca.

En sus redes sociales es donde comparte, precisamente, su día a día, sus declaraciones de amor a su familia y a su novio, Manuel Bedmar, y también los retoques estéticos a los que se somete. Rocío Flores nació en el seno de una de las familias más conocidas de España, lo que nos ha permitido ver cómo ha ido creciendo a lo largo de los años.

Ha quedado encantada con el cambio

A sus 23 años, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ya suma varios retoques, que han hecho que su rostro cambie de manera llamativa. Hace apenas unos días precisamente, Rocío las consecuencias de un retoque en la nariz y en los labios. «Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (refiriéndose al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta», explicaba sobre su nueva nariz. También se puso un pelín de labios, tal y como la propia Rocío ha confesado.