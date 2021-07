Una cámara entra en casa de Rocío Flores ¡y nos enseña cómo vivieron ella y su hermano la salvación de Olga!

Este miércoles fue un día muy especial para Rocío Flores y su familia. Se reunieron para vivir juntos un momento decisivo, pues Olga Moreno se jugaba su expulsión con Tom Brusse a tan solo dos días de la gran final de ‘Supervivientes’. Estaban nerviosos y, por ello, quisieron vivirlo desde casa mientras se daban la mano. Aunque hasta ahora preferían que nadie fuera testigo de este instante, Rocío Flores quiso poner una cámara para que todos vieran cómo les había invadido la emoción cuando ‘Oa’, como así la llaman, fue salvada. Gritos, saltos, abrazos…esto resume lo que sucedió una vez la malagueña venció frente al francés. «Sentimientos a flor de piel. Muchos nervios y mucha mucha ilusión», comienza diciendo la hija de Antonio David.

Justo en los segundos previos a que Jorge Javier Vázquez gritara el nombre de Olga como salvada, Rocío Flores no dejaba de moverse frente al televisor. La joven era incapaz de esconder su nerviosismo y es que se jugaban mucho después de tres meses apoyándola a miles de kilómetros. Justo cuando el presentador desveló quién era de los dos el afortunado, Rocío y su hermano David se abrazaron con mucha fuerza, lo que demuestra que para los dos era súper importante que Olga diera un paso más en su concurso. Un instante muy íntimo que Rocío Flores ha compartido con todos sus seguidores, ya que la ocasión lo merecía.

Quien llama la atención que no aparezca en el vídeo es Antonio David: solo aparece Rocío, David, Manuel Bedmar y otros amigos y familiares. No obstante, podría ser él quien está detrás de la cámara. Poco antes de que finalice el vídeo uno de los presentes corre a abrazar a quien se encuentras tras el objetivo, lo que hace pensar que es el malagueño el que quiso ejercer de cámara en una noche tan importante.

Agradecida con el apoyo que ha recibido Olga desde España por parte de muchos espectadores, Rocío ha dedicado este post a sus seguidores, quienes no la han fallado en todo el reality. «Nada de esto hubiese sido posible sin vosotros, personas anónimas que día tras día os habéis involucrado, gente conocida en redes, club de fans de todos nosotros. A todos y cada uno de vosotros GRACIAS. Olga tienes mucha gente que te apoya así que nos vamos a dejar la piel. Te lo mereces y a vosotros, mi familia, qué orgullo teneros», escribió la nieta de Rocío Jurado. Aunque el camino no ha sido fácil en absoluto, la familia de Olga está orgullosa de que haya muchos que les hayan acompañado en la aventura selvática. Si bien es cierto que desde que comenzara la docuserie Olga no lo ha tenido fácil, ya que eran muchas las críticas recibidas, la empresaria ha seguido en el programa hasta el final.

Ahora habrá que esperar al viernes, fecha en la que está previsto que se conozca el ganador de esta edición. Ese día no estará Jorge Javier Vázquez por problemas de agenda y él, por su parte, se ha apresurado a desmentir que su ausencia se trate de un veto por parte de Rocío Flores. En su lugar estará Carlos Sobera, una cita en la que la audiencia se mantendrá pegada a la pantalla. Olga una vez más se batirá en duelo con dos concursantes y, por fin, su familia estará ahí para apoyarla y ponerle al día de todo lo sucedido fuera del concurso durante su participación de ‘Supervivientes’.