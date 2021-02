Terelu Campos ha estallado después de enterarse de que se está cuestionando que Alejandra Rubio estuviera con ella durante su enfermedad

Durante las últimas semanas, el nombre de Alejandra Rubio ha sonado con fuerza. Su enfrentamiento con su tía, Carmen Borrego, le ha puesto en el ojo del huracán y Terelu Campos ha intentado mediar entre ellas. Ahora, que tía y sobrina han arreglado sus rencillas tras un encuentro en un bar de la capital madrileña, una nueva información sobre la joven ha hecho enfadar (y mucho) a su madre. Terelu Campos ha estallado después de enterarse de que se está cuestionando que Alejandra estuviera junto a ella y apoyándola durante su enfermedad.

Terelu Campos estalla tras conocer esta nueva información

El hecho de que se cuestione de que Alejandra Rubio no estuviera arropando a Terelu Campos y apoyándola ante el bache de salud que tuvo hace unos años, ha enfadado mucho a la colaboradora de televisión. Prueba de ello es su reacción cuando le preguntan por esto. Terelu Campos estalla y puedes ver lo que dice a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones donde estaba ella. No te pierdas su reacción y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede apreciar en las imágenes que hay sobre estas líneas, Terelu estalla al conocer la información que se está dando de su hija. «Mira, por ahí sí que no paso. Solo sigo eso, por ahí ya no paso. Que se enmierde a mi hija con una barbaridad como esa, hay que ser muy sinvergüenza. Solo tengo que decir eso. Se acabó», dice visiblemente enfadada. También ha hablado sobre el encuentro entre Alejandra y Carmen Borrego, a lo que asegura que «no hablo de tonterías, nos conocemos de hace muchos años, tú y yo y no hablo de tonterías», sentencia.

Terelu Campos intentó mediar entre tía y sobrina