María Patiño se ha mostrado indignada al ver cómo unas mascarillas con su imagen se han puesto a la venta sin haberle pedido permiso previamente

Son muchos los rostros conocidos que han denunciado que están usando su imagen para anunciar y promocionar algunos productos. La última que se ha visto envuelta en una de estas polémicas ha sido María Patiño. La colaboradora de televisión ha visto su imagen en el diseño de unas mascarillas que se venden por 3,50 euros en un supermercado. Además de su rostro también viene con el lema que lleva Patiño por bandera: «No dejes de soñar». Una frase que también aparece impresa en estas mascarillas y que no ha hecho ni pizca de gracia a María Patiño.

María Patiño hace pública la denuncia del uso de su imagen sin su consentimiento

La colaboradora de televisión ha querido hacer público su enfado compartiendo la imagen de las mismas a través de los stories de Instagram. Junto a la foto ha escrito lo siguiente: «Y yo me pregunto porque nadie me ha pedido permiso», espeta María Patiño al ver como su imagen está siendo usada para este producto básico tras la pandemia del coronavirus. El hecho de que usen su imagen para comercializar un producto sin su permiso ya es denunciable, pero que encima sea en un tema tan serio como es la pandemia, no ha sentado nada bien a Patiño.

La andaluza ha estado trabajando durante todo el confinamiento. Además de estar muchas tardes en ‘Sálvame’, también ha estado al frente del programa que presenta ‘Socialité’. El hecho de haber estado durante plena pandemia al pie del cañón y estar exponiéndose ella y su familia a la posibilidad de contraer el virus ha sido una de las mayores preocupaciones de Patiño durante estos meses. Siempre ha mostrado su preocupación por el coronavirus, por lo que no le ha sentado nada bien que utilicen su imagen para la venta de unas mascarillas.

Sobre todo ahora que las mascarillas son obligatorias por el Gobierno cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio que impone Sanidad. Incluso en algunas Comunidades Autónomas la mascarilla sigue siendo obligatoria aunque se pueda mantener esta distancia social. Durante una de las tardes de ‘Sálvame’, María Patiño ya relató en su momento lo difícil que estaba siendo la situación a causa del coronavirus.

La colaboradora de televisión desveló lo mal que lo pasó durante la pandemia

«Estoy últimamente así. Estoy muy revuelta. No es miedo, no tengo miedo ni cuando salgo a la calle. No tengo miedo al contagio. Tengo una sensación de no sentirme segura, de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad y de poca fe», decía a mediados de abril al comienzo de uno de los programas. Su confesión, a corazón abierto, terminó por hacerla derrumbarse delante de las cámaras y llorar sin consuelo. María Patiño admitió estar viviendo momentos de bajón.

«Me siento decepcionada con la clase política en general, sin hablar de partidos. Creo que deberían cuidarnos más», reconocía. «Esta sensación de incertidumbre la tengo. No es cuna cuestión de ideología política. Me he criado en una pluralidad política desde que nací en casa», aseguraba por aquel entonces referente a las cuestiones políticas que también enfrentaron a Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en su momento.

«Cuando vengo al trabajo me cuesta mucho. Después se me pasa. Como que me falta aire. Después me cuesta mucho salir y el hecho de llegar…», relataba, con lágrimas en los ojos. «Siento que estoy haciendo lo que quiero desde mi libertad porque en la productora se han portado muy bien». La situación que atravesaba el país le produce una desazón que le cuesta sobrellevar. «No hay mala fe en nada, pero hay un punto de humildad que falta en la gente que nos dirige: No sabemos a los que nos enfrentamos. Dennos un poco de tiempo. Ese tipo de discursos me daría más paz que que me digan: esto va a terminar. Cada día se producen situaciones nuevas. Lo que me da rabia es que nadie ha sido capaz de pedir disculpas. Todo eso me produce mucha angustia. Eso es lo que me pasa. El miedo paraliza y yo decidí venir a trabajar desde el minuto uno».

La colaboradora habló de la montaña rusa emocional de los últimos días con su marido y con su hijo. «Me escuchan, y el que depende de mí me abraza. Mi chico es uno de los afectados a nivel económico, pero tiene una pareja, que soy yo, que le va ayudar. Mi hijo es para quitarte el sombrero. Los jóvenes se adaptan», detallaba. «He llorado un montón. He llorado de rabia», aseguró por aquel entonces María Patiño que ahora visto como se aprovechan de su imagen para comercializar con un producto básico y necesario como son las mascarillas.