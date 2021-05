En la última entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hija de Rocío Jurado vuelve a cargar contra su hija. No se pierdan lo que dice en el adelanto del episodio final.

Solo quedan unas horas para que podamos ver el último episodio del documental sobre la vida de Rocío Carrasco. Una emisión muy esperada por millones de espectadores y que pone fin a un programa de televisión que ha recrudecido aún más, si cabe, la difícil relación de la hija de Rocío Jurado con sus hijos. En esta entrega final, la ex de Antonio David Flores vuelve a lanzar durísimo ataques contra el padre de sus hijos. Y contra su primogénita, a la que, una vez más, deja en muy mal lugar.

Uno de los testimonios que ofrecerá la madrileña tienen que ver con los acontecimientos más recientes de su biografía. Concretamente al año 2020. En él se enfrenta a las imágenes de su hija suplicando una llamada de su madre desde las playas de Honduras cuando concursaba en ‘Supervivientes‘. Entonces, la joven pidió por activa y por pasiva que su madre se pusiera en contacto con ella.

Cabe recordar que apenas siete días después de comenzar el ‘reality’ estalló la crisis del coronavirus. Una situación sin precedentes que hizo a los participantes mostrarse preocupados por lo que estaba sucediendo en nuestro país. Mientras luchaban por la supervivencia a más de 8.000 kilómetros de casa dentro de nuestras fronteras se decretó el Estado de Alarma el 15 de marzo del pasado año… con un prolongado confinamiento posterior de 98 días. A ellos les pilló en las costas del Caribe, pero la situación general en el mundo generó mucha angustia e inquietud entre los concursantes. En especial a Rocío Flores. El distanciamiento con su madre y los constantes ruegos por tener noticias de ella fueron una constante a su paso por ‘SV’. Pero sus lágrimas no lograron provocar esa ansiada llamada telefónica…

Y es que la reacción de Rocío Carrasco al ver las imágenes de su hija rota en llanto compartiendo con la audiencia su dolor no lo lograron conmoverla. Ni entonces ni en los días que se grabaron los episodios. «No me hace bien porque sé que no es real», comenta la empresaria al ver los vídeos de su hija sollozando por ella en los Cayos Cochinos. «¿De repente cuando está aquí su madre sola siete años su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo?», espeta. Unas durísimas palabras con las que vuelve a cuestionar a su hija delante de toda España.

«Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado, sabiendo…. No culpabilizo a mi hija de ser como es. Culpabilizo a ese que está ahí, a ese deshecho. Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores», sentencia en la última entrega de la docuserie. Toda una bomba que sin duda provocará consecuencias en su entorno. Y que son suficientes para tener a la los espectadores clavados en nuestros sillones dentro de tan solo un día. Rocío Carrasco promete arrojar nuevos y desgarradores testimonios en el cierre final de su histórico programa. El próximo 26 de junio podremos escuchar con todo lujo de detalles qué nuevas e hirientes verdades tiene que contar.