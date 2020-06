Belén Esteban reaparecía este fin de semana en ‘Sábado Deluxe‘ tras tres meses confinada en casa al tratarse de una persona de riesgo. El momento era esperado. Era la reaparición de la gran estrella del programa. Y lo hacía por la puerta grande, como entrevistada, y recibida por su amigo y compañero Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, ni ella ni la audiencia esperaban que esa entrevista iba a dejar un sabor tan agridulce.

En un momento de la entrevista Belén comenzó a contar cómo había vivido en primera persona esta crisis sanitaria. Y lo hacía con gran conocimiento de causa pues su marido, Miguel, es conductor de ambulancias y ha visto muchas cosas que el resto de personas no hemos visto. Para ello, la colaboradora atacó duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que no parecía gustar a Jorge Javier. De hecho, durante el discurso de Belén, el presentador estaba más pendiente del móvil. Él mismo lo reconoció posteriormente, tu discurso me ha parecido “un rollazo” y “mientras hablabas he aprovechado para mandar mensajes a unos chorbos…”.

Y llegó el momento en el que Jorge Javier estalló y con gritos se dirigió a su amiga protagonizando un enfrentamiento como pocas veces se ha visto en televisión. Sin duda alguna la bronca de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban es una de las más fuertes que se han vivido en ese plató, y ya es decir. Pero a diferencia de otras ocasiones, aquí las redes sociales han tomado partido de forma contundente por una de las dos partes posicionándose de manera unánime a favor de la princesa del pueblo.

Este enfrentamiento no termina aquí. La relación entre Jorge Javier y Belén tiene un antes y un después de este sábado. Hablarán. ‘La cúpula’ de la Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, les va a hacer sentarse y que reduzcan su tensión. Son los dos pilares del programa y tienen que intentar mediar y rebajar los ánimos entre ambos. Se pedirán perdón mutuamente y pondrán sobre la mesa lo que ocurrió el otro día, pero la amistad ya tendrá una cicatriz para siempre. Desde el entorno más cercano de ambos así lo piensan.

¿Supondrá esta bronca un punto de inflexión entre Belén y Jorge Javier? “La relación se va a ver afectada por esta bronca”; “La reacción de Jorge Javier fue desmedida y Belén no la entiende. Se ha visto humillada en público y es algo que lo va a tener presente siempre”; “No sé qué va a ocurrir a partir de ahora, pero al menos durante un tiempo la relación va a ser distante”; “A Belén le va a costar volver a confiar en Jorge”… Estas son algunas de las respuestas que nos han dado varios trabajadores de Telecinco (de delante y de detrás de las cámaras) que nos piden que no digamos de quién se trata.

Pero, ¿qué consecuencias puede tener esta bronca en ‘Sálvame? Pues la primera la hemos visto este lunes, donde han tratado lo ocurrido el sábado. El posicionamiento de cada uno ha hecho que la tensión fuera creciendo en el plató y se viviera varios enfrentamientos subidos de tono.

La segunda consecuencia la podremos ver este martes. En principio estaba previsto que Belén Esteban acudiera al programa, pero su presencia está en el aire. Ella misma dejó entrever que no acudiría. Habrá que ver si su ausencia se amplía algún día más…

¿Podría ocurrir que alguno de los dos se negara a coincidir con el otro en el plató? No sería la primera vez que eso ocurre, pero el programa no podría permitirse eso tratándose de los dos pesos pesados no solo de programa, sino de la cadena.

La audiencia y la cúpula del exitoso programa de ‘Sálvame’ es perfectamente consciente de que tanto Belén Esteban como Jorge Javier Vázquez son dos pesos pesados, por lo que deben hacer lo posible para templar las aguas tras esta discusión que de manera inevitable ha copado titulares. No sería la primera vez que la productora se enfrenta a un problema de este calibre, ya que Belén Esteban durante algún tiempo no quiso coincidir en el mismo tiempo y espacio con Kiko Matamoros, lo que provocó que ‘Sálvame’ evitara a toda costa convocarles el mismo día. Una enemistad que sin querer incomodaba al resto de compañeros: «Cuando en un plató hay compañeros, y yo misma, que lo pasamos mal, ya no quiero trabajar así».

Hay que tener en cuenta que ni Jorge Javier Vázquez presenta todos los días, ni Belén Esteban acude a programa acude a diario. La decisión de ambos podría pasarles factura tanto en su trabajo como en la estrecha y larga amistad que hasta ahora han mantenido.