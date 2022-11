Este domingo, 20 de noviembre, ha arrancado el polémico Mundial de Qatar. No será hasta este miércoles, 23 de noviembre, cuando debute la Selección Española de Fútbol. Hasta entonces, Luis Enrique está conquistando a todos con su faceta de streamer. El seleccionador de La Roja se está abriendo en canal con los aficionados y está regalando momentos que van a pasar a la posteridad. Entre ellos, la divertida broma que ha hecho sobre su hija Sira y su yerno, Ferran Torres.

Luis Enrique acaba de descubrir un mundo gracias a su nueva faceta como streamer. El seleccionador español está narrando en primera persona cómo está viviendo su aventura en Qatar y también compartiendo algunos aspectos de su vida privada. Un espectador quiso saber cuál era su prolongación en el campo después de que Vicente del Bosque asegurara que la suya fue Sergio Busquets. Tras pensárselo durante unos segundos, el entrenador señaló a su yerno. «Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza«, decía entre risas.

Sira, además de ser la hija del seleccionador, también es campeona de España de saltos de caballo. Actualmente, la joven mantiene una relación con Ferran Torres, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española. La pareja lleva más de un año de noviazgo y no lo tuvo fácil desde el principio puesto que esta comenzó a distancia cuando el jugador estaba en el Manchester City. Desde su fichaje por el club blaugrana, se ha afianzado su relación y él es uno más dentro de la familia de Luis Enrique.

Ferran Torres no se siente presionado

Horas después de la broma de Luis Enrique, Ferran Torres compareció antes los medios desplazados a Qatar y dejó muy claro que la respuesta del seleccionador no le presionaba. «Sabemos que el mister es bromista y simplemente hizo una broma en el directo. El mister y yo sabemos diferencias cuando es familia y cuando es seleccionador y jugador. Lo llevamos de forma natural«, aseguraba el jugador del Barça.

La naturalidad de Luis Enrique a la hora de hablar de tú a tú con su afición está sirviendo para acercar su trabajo a los espectadores y mostrarse sin filtros. A falta de tres días para el debut de La Roja, el seleccionador está acaparando titulares gracias a sus comentarios a través de Twitch. «No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero yo me lo creo», llegó a decir para que la presión recayera sobre su persona y los medios se centraran en él y no en los jugadores. Se siente cómodo y prueba de ello es que en cada conexión consigue que su comunidad crezca. El primer día llegó a tener 150.000 espectadores y ya supera los 468.935 seguidores.