Borja Thyssen y su mujer, Blanca Cuesta, han reaparecido en Madrid tranquilos y aparentemente serenos ante el huracán que los azotará dentro de poco en los tribunales. Dentro de apenas unos días, la pareja se enfrentará a un juicio con Hacienda. Será el próximo 14 de febrero cuando tenga que rendir cuentas ante la justicia, ya que están acusados de haber supuestamente defraudado 300.000 euros a Hacienda en el año 2010.

Vídeo: Europa Press

La pareja, que lleva una vida alejada del foco mediático y vive a caballo entre Madrid y Andorra, no ha querido hacer declaraciones cuando les han preguntado qué le parece que la Fiscalía pida para cada uno de ellos tres años de cárcel, así como una multa de un millón de euros. En cuanto a la reveladora entrevista de su madre en el programa de Risto Mejide, Borja ha optado guarda silencio.

Y es que Tita Cervera no ha tenido reparos en reconocer que está distanciada de su hijo. La baronesa Thyssen ha concedido una entrevista a Risto Mejide en la que relata cómo tu relación con Borja cambió después de conocer a su mujer: «Con Borja era una cosa que no me soltaba un minuto. Cuando cumplió los 19 años cambió de vida. Lo quiero con locura. Lo he echado muchísimo de menos muchas veces que me hubiera gustado que estuviera a mi lado. Pero la vida es así, qué puedes hacer», ha arrancado diciendo cuando el presentador le ha preguntado por su relación con Borja.

A día de hoy le sigue pesando la falta de entendimiento entre ellos: «Me ha sabido muy mal. He sufrido mucho. Las madres siempre pensamos que puede haber un cambio. Soy una persona positiva y habrá un cambio un día, ya está. Lo he intentado favorecer mil veces».

«Lo sigo echando de menos», se ha lamentado. Y sin pronunciar el nombre de su nuera, ha dejado caer que el motivo por el que no se habla con su hijo tiene mucho que ver con ella. «Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad. Son otras personas. No son como era Borja ni como yo soy», ha sentenciado, sin mencionar a Blanca Cuesta.

En su charla con Risto Mejide, Carmen Cervera se ha deshecho en halagos hacia sus hijas mellizas, María del Carmen y Guadalupe Sabina, cuya llegada al mundo anunció el 8 de julio de 2006. Las niñas nacieron en Los Ángeles por maternidad subrogada (vientre de alquiler) cuando ella tenía 63 años, y ambas se han convertido en dos adolescentes con personalidades muy definidas: «Las niñas son monísimas. Una de ellas quiere ir a Harvard. Es la niña que tiene mejores notas en el colegio. La otra es más artista, le gusta dibujar, pintar bailar, la música. Es una romántica».

Muy distintas son las preocupaciones de Borja y su mujer, que se enfrentan a un juicio por supuesto fraude a la Agencia Tributaria. Según el ministerio público, ambos declararon que en 2010 tuvieron una ganancia patrimonial de 2.206.527 euros por la venta de unas participaciones sociales, cuando la ganancia real obtenida fue de 3.792.564 euros. La Fiscalía cree que simularon que parte de la transacción correspondía a una sociedad que en realidad estaba inactiva, «ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros», y dejando de tributar los 336.417 euros. Según, el ministerio, el 26 de febrero de 2010 tuvo lugar la venta de las participaciones de Cas Capetó S.L. por Borja Thyssen (titular del 50%), Blanca Cuesta (40%) y la sociedad Caribean Breeze S.L. (10%) a las holandesas Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV y Martínez Invesments B.V.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos tres años de cárcel y que paguen una multa de un millón de euros. El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid dentro de tres semanas.