Kiko Hernández revela a SEMANA la unión tan fuerte que lo une al padre Ángel y nos confiesa sus buenos deseos para Lydia Lozano tras su operación de médula

Kiko Hernández ha reaparecido este martes ante los medios de comunicación. Como ha estado haciendo estos últimos años, el colaborador ha apoyado al padre Ángel en su último acto solidario a favor de “Mensajeros de la Paz”. Un acto al que SEMANA ha asistido para poder preguntarle sobre esta unión tan especial. La cita, que tuvo lugar en el Centro de día Edad Dorada, contó con la presencia de varios miembros de la fundación, que aprovecharon el acto para premiar al colaborador por su desinteresada labor. El presentador ha charlado con nuestra revista y además de contarnos los motivos por los cuales nunca ha rechazado una invitación de “mensajeros de la paz”, ha mandado un mensaje a Lydia Lozano.

“Siempre que puedo estoy aquí para ayudarlo en lo que sea”, nos ha revelado Kiko. El amigo íntimo de Mila Ximénez ha confesado en multitud de ocasiones su temor a la pandemia y a poder contagiarse. Sin embargo, todo tipo de miedo desaparece cuando el motivo es poder ayudar. Desde hace años el tertuliano participa activamente con “mensajeros de la paz” y es habitual ver en sus redes sociales diferentes posts relacionados con el padre Ángel, pero lo que no todo el mundo conocía era el lazo que une a este último con sus hijas y que él mismo nos ha revelado a nuestro medio. “El padre Ángel es el hombre que bautizó a mis hijas”, ha explicado orgulloso. “Ha estado siempre muy cercano en mi vida. No sé exactamente cuando comenzó mi relación con él. Creo que fue a través de Mila, que me comentó sobre la fundación de alimentos que él llevaba. A partir de ahí vi su trabajo y me encantó la dedicación que tiene con todo el mundo”.

Un detalle que muestra la relación que mantienen ambos, y es que si algo cuida y protege Kiko Hernández en todos los sentidos, es todo aquello que tenga que ver con sus hijas, Abril y Jimena. El tertuliano, además de presentar el acto, con el que más de cien residencias de ancianos se verán favorecidas gracias a la labor benéfica de unos productos de aseo, ha recibido un premio por dar voz a esta ONG fundada por el padre Ángel. Un premio al que se suma el otorgado hace unos años por su labor solidaria.

Le dedica un tierno mensaje a Lydia Lozano

Aprovechando nuestro encuentro, SEMANA ha querido conocer si el famoso colaborador había tenido la oportunidad de ponerse en contacto con su compañera, Lidia Lozano. La también colaboradora de Telecinco ya se encuentra en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica que ella misma anunció este lunes por la tarde en ‘Sálvame’. “Me avisó la misma semana que iban a operarla, pero todavía no le he mandado ningún mensajito. Seguro que va a salir bien porque Lydia siempre sale bien de todo”, nos ha transmitido de manera sincera.