Blanca Suárez y Mario Casas, vacaciones en un hotel de lujo en Tanzania

13 Mario Casas y Blanca Suárez, en Tanzania

Eso sí, han preferido no compartir publicaciones en las que aparezcan juntos. Sin embargo, cuando han colgado algunas de las instantáneas que se han hecho, ambos las han etiquetado en la misma ubicación, el hotel Four Seasons Safari Lodge Serengeti, un exclusivo resort en el que tratarán de desconectar para volver a la rutina con las pilas cargadas.

“Mama, I’m sorry… I woke up in Serengeti this morning… y éste es sólo el principio… [Mamá, lo siento… me he levantado esta mañana en Serengeti], escribía emocionada con una foto de ella misma disfrutando de un safari.