La expareja de María Teresa Campos ha sido finalmente el elegido por la audiencia para ser el expulsado de ‘Secret Story’ tras dos años concursando en la casa.

«No me inquieta en absoluto la realidad». Esta ha sido la frase que ha dicho Bigote Arrocet tras conocerse que ha sido el segundo expulsado de ‘Secret Story’ con un porcentaje muy alto. Parece que su paso por el programa no ha convencido a la audiencia, a la que ha podido disgustar, también, algunas de sus declaraciones.

Antes de abandonar la casa, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado cuál era su secreto. Bigote Arrocet ha declarado rotundo: «Soy hermano de mi padre». Esta frase ha sorprendido mucho al presentador de televisión, que se ha quedado con cara de sorpresa y muy extrañado. Le ha pedido que se explique.

«Yo nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron pusieron el nombre y el apellido de mi padre. Ese documento no se cambie, por lo que soy hermano de mi padre. Es por un error, sino sería algo complicado de entender. Cuando se fue mi madre a Chile, allí lo arreglaron, pero en Buenos Aires no», ha explicado.

Bigote Arrocet ha sido expulsado por un 77,4% de los votos

Además, ha querido mostrarse tranquilo a la hora de llegar al plató: «Posiblemente mi presencia en ‘Secret Story’ ha causado revuelo. Cuando uno está con la conciencia tranquila, pues no tengo ningún problema. En dos años y medio se ha dicho de mí de todo, por el lado que lo quieras pillar. A la larga se han descubierto que no son verdad».

Habló de sus polémicas declaraciones sobre las infidelidades

A sabiendas de que su relación con María Teresa Campos interesa, Bigote ha empezado recordando dónde conoció a la presentadora de televisión: «La conocí cuando me hizo una entrevista. Hablamos de mi mujer, que había fallecido hacía poco. Estuvimos juntos seis años. Tuvimos una discusión una vez, otra más y la tercera, me fui. Hay que ser un canalla, nunca me despediría de una persona por un correo. A partir de ahí me han dejado mal. Han hablado mal y se han inventado cosas. Aquí estoy para decir lo que queráis», dice aprovechando la ocasión para defenderse después de todo lo que se ha dicho de él.

Para él fueron unos años increíbles: «Yo he sido muy feliz con ella. Es encantadora, culta, era más divertida que yo. Soy medio sieso. Cuando tienes un pequeña discusión, cuando llega la segunda y la tercera, llegará la cuarta, la quinta… Pasar por ese proceso para mí es súper doloroso».

Hace unos días hacía una declaración sobre la infidelidad, lo que le ha llevado a tener que rectificar. Él aseguró que todo hombre había sido infiel, algo que ha querido rectificar en la línea de la vida. «Yo no me tomo como algo normal la infidelidad, pero he visto muchas cosas. Yo creo que sí, que soportaría una infidelidad. Yo a Teresita no la he engañado», quiso puntualizar.