Después de reconocer que se encontraba en shock SEMANA le hizo una entrevista en exclusiva en la que se confesó. «Aunque es una alegría haberlo sabido porque al final no tengo un padre así, es cierto que es una decepción porque he estado engañado durante más de cuarenta años (…) Hay gente que no se lo acababa de creer…Es un poco complicado. Aún no lo acabo de asimilar porque se daba por ello e incluso él también pensaba que era así. Es todo bastante difícil, no sé qué pensar….Pero bien, a mí nunca me hubiera gustado tener un padre así», espetó.